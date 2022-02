Právo na opravu má nahradiť právo na vyjadrenie, má sa týkať i webov

Bratislava 16. februára (TASR) – Doterajšie inštitúty práva na opravu a odpoveď má nahradiť právo na vyjadrenie. Po novom sa sa má týkať aj spravodajských webov, ktoré sa zaradia k periodickým publikáciám. Tak ako ostatné budú musieť v novej právnej úprave tiež priznať väčších investorov alebo darcov. Vyplýva to z návrhu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorý v stredu schválila vláda.



"Právo na vyjadrenie vychádza z pravidla 'audiatur et altera pars', teda z pravidla 'nech je vypočutá tiež druhá strana'. Podľa navrhovaného zákona je predmetom práva na vyjadrenie nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie o konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe. Oproti doterajšej právnej úprave sa vypustila možnosť uplatnenia inštitútu voči pravdu skresľujúcemu skutkovému tvrdeniu," vysvetlilo Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré je predkladateľom návrhu. Ako rezort spresnil, cieľom legislatívnej úpravy je reflektovať aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nielen prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a webových portálov.



S rozšírením skupiny periodických publikácií súvisí i úprava systému ich evidovania, ktorého súčasťou majú byť elektronické periodické publikácie a webové portály.



Takisto sa nahradí doterajší pojem povinný výtlačok pojmom "deponát". "Rozumie sa ním trvalé hmotné, digitálne alebo iné zachytenie publikácie z originálu publikácie alebo z jej kópie," priblížilo MK.



Legislatívna iniciatíva upravuje počet depozitárov, ktorým sa majú odovzdávať povinné deponáty publikácie. Hlavnými depozitármi majú byť Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenská národná knižnica, ktorým sa majú odovzdávať povinné deponáty všetkých druhov periodických publikácií a neperiodických publikácií v tlačenej, ako aj elektronickej forme. Vedecké a odborné publikácie v tlačenej podobe majú byť navyše odovzdávané do fondov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je depozitárom na odovzdávanie deponátov v Braillovom písme.



Právna úprava tiež stanovuje povinnosť vydavateľovi periodickej publikácie za podmienok vymedzených v zákone zverejniť zoznam investorov alebo darcov v prípade, že je on alebo vydanie periodickej publikácie financované hromadným financovaním, pričom za to sa nepovažuje financovanie formou predplatného. "Týka sa subjektov, ktorých finančné plnenie voči vydavateľovi periodickej tlače alebo prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu presiahlo v kalendárnom roku 1200 eur," vysvetlilo ministerstvo.



Zákon tiež explicitne stanoví, že vydavateľ periodickej publikácie ani tlačová agentúra nezodpovedajú za pravdivosť informácie zverejnenej v inzercii ani za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu vzhľadom na to, že na tieto obsahy poskytnuté tretími osobami nemajú reálny vplyv.



"Významným prínosom návrhu zákona je aj zriadenie registra v oblasti médií a audiovízie, ktorý má viesť ministerstvo s cieľom umožniť verejnosti ucelený a prehľadný prístup k aktuálnym informáciám o poskytovateľoch, službách a produktoch v oblasti médií a audiovízie," upozornil rezort kultúry.



Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 31. mája 2022.