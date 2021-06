Právomoci generálneho tajomníka služobného úradu by sa mohli posilniť

Bratislava 24. júna (TASR) - Právomoci generálneho tajomníka služobného úradu (GTSÚ) vo vzťahu k vedúcim zamestnancom by sa mohli posilniť. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Zo 117 prítomných poslancov bolo 73 za, 41 proti a traja sa zdržali.



Predmetom návrhu je podľa slov predkladateľov "posilnenie právomocí generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii".



Generálny tajomník by tak mohol so súhlasom štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán alebo štátny zamestnanec vo verejnej funkcii. A to aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.



"Generálny tajomník na návrh štatutárneho orgánu alebo na návrh štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolá do desiatich dní aj bez uvedenia dôvodu vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán alebo štátny zamestnanec vo verejnej funkcii," píše sa ďalej v návrhu.



Predkladatelia tvrdia, že štátnozamestnanecký pomer vedúceho zamestnanca v prípade odvolania ostáva zachovaný. Návrh podľa ich slov vychádza z právnej úpravy účinnej do 31. mája 2017. Účinnosť novelizácie navrhujú dňom vyhlásenia.