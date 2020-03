Pravoslávna cirkev mení názor a taktiež ruší svoje bohoslužby

Bratislava/Prešov 11. marca (TASR) – Pravoslávna cirkev na Slovensku mení svoj názor a v súvislosti so šírením nového koronavírusu v krajine ruší s okamžitou platnosťou svoje bohoslužby, a to do 23. marca. Opatrenie sa však netýka "nevyhnutných obradov", ktoré špecifikuje usmernenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove.



Pod nevyhnutnými obradmi sa myslia tie, ktoré nie je možné odložiť. Ak je to možné, obrady by sa mali prednostne usporiadať v exteriéroch. Z pokynov tiež vyplýva, že obrady možno usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom ľudí. Vylúčené z nich majú byť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.



Ak sa nevyhnutné obrady budú konať, je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti. Odporúčaná vzdalenosť je 1,5 m. Dodržiavať je tiež potrebné respiračnú etiketu, teda kašľať, kýchať do vreckovky, respektíve do lakťového ohybu. Neodporúča sa podávanie rúk, dôraz sa taktiež kladie na ich dezinfekciu. Zároveň je potrebné vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov či kľučiek.



Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku na nasledujúce dva týždne Služby Božie vykonávať nebude 15. a 22. marca.



Rovnako bude zákaz verejných podujatí rešpektovať Konferencia biskupov Slovenska, čiže v slovenských kostoloch sa najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.



Od utorka v súvislosti s prevenciou pred šírením nákazy novým koronavírusom platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Týka sa fyzických osôb, podnikateľov aj firiem, platí do 23. marca. Verejné vyhlášky s opatreniami zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR. O opatreniach rozhodol v pondelok krízový štáb.