Pravoslávni kresťania oslavujú Christovo zmŕtvychvstanie

Bratislava 16. apríla (TASR) - Pravoslávni kresťania na Slovensku i vo svete, ktorí sa riadia podľa juliánskeho kalendára, vstúpili v pondelok (10. 4.) do Veľkého či Strastného týždňa, počas ktorého si pripomínajú utrpenie, smrť a pochovanie Ježiša Krista. V nedeľu oslavujú najväčší kresťanský sviatok Christovo zmŕtvychvstanie – Paschu.



Cirkev si počas tohto dňa modlitebne pripomína a liturgicky sprítomňuje významnú biblickú udalosť – Isus Christos, ktorý svojou smrťou vykúpil hriechy ľudstva, vstal z mŕtvych. Podľa Svätého písma bol ukrižovaný a zomrel na Golgote. Najbližšími učeníkmi a nasledovníkmi bol uložený do hrobu a na tretí deň vstal z mŕtvych. "Táto biblická udalosť znamená pre kresťanov víťazstvo Bohočloveka Isusa Christa nad hriechom i smrťou a začiatok nového života. Samotné slovo Pascha znamená Prechod. Pre kresťanov má osobitný význam – znamená prechod od smrti k večnému životu s Christom," uviedol tajomník Tlačového odboru Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Vasyľ Kuzmyk.



Slávnostná bohoslužba Paschy – Utreňa Zmŕtvychvstania sa koná spravidla v noci alebo v skorých ranných hodinách a má radostný charakter. Pred jej začiatkom veriaci so sviecami v rukách obchádzajú chrám. Počas bohoslužby mnohokrát zaznieva paschálny pozdrav Christos voskrese - Christos vstal z mŕtvych, na ktorý veriaci odpovedajú slovami Voistinu voskrese - Skutočne vstal z mŕtvych. Týmito slovami sa pozdravujú počas nasledujúcich 40 dní veľkonočného obdobia, čím potvrdzujú vieru pravoslávnej cirkvi vo vzkrieseného Christa ako jednu z hlavných doktrín kresťanstva.



Po svätej liturgii kňazi zvyčajne požehnávajú pokrmy - syr, maslo, vajcia a mäso, ako aj sladký koláč, príznačne nazývaný pascha.