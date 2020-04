Pravoslávni kresťania dnes oslavujú Christovo zmŕtvychvstanie

Bratislava 19. apríla (TASR) - Pravoslávni kresťania na Slovensku i vo svete, ktorí sa riadia podľa juliánskeho kalendára, vstúpili v pondelok (13. 4.) do Strastného týždňa, počas ktorého si pripomínajú utrpenie, smrť a pochovanie Ježiša Krista. V nedeľu oslavujú najväčší kresťanský sviatok Christovo zmŕtvychvstanie – Paschu. TASR o tom informoval tajomník tlačového odboru Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Vasyľ Kuzmyk.



"Kým pre obdobie Veľkého pôstu sú charakteristické dlhé kajúcne bohoslužby a temný interiér chrámu, Veľká noc - Pascha prináša do pravoslávnych chrámov množstvo zmien. Svetlý interiér chrámu a radostný spev počas paschálnych bohoslužieb vyjadrujú duchovnú radosť z Christovho zmŕtvychvstania," uviedol Kuzmyk. V noci alebo skoro ráno na Paschu sa koná takzvaná Utreňa zmŕtvychvstania, pred začiatkom ktorej veriaci so sviecami v rukách obchádzajú chrám. Po svätej liturgii sa požehnávajú pokrmy, ktorým sa kresťania v priebehu pôstu vyhýbali. Ide o rôzne druhy mäsa, syr, maslo či vajcia. Nesmie chýbať ani sladký koláč nazývaný pascha.



V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu tohtoročné oslavy najväčšieho kresťanského sviatku prebehnú s rešpektovaním výnimočnej situácie a nariadení príslušných štátnych orgánov. "Možno viac ako po iné roky budú tieto oslavy pravoslávnym kresťanom pripomínať a sprítomňovať vzkriesenie nášho Spasiteľa ako víťazstvo nad diablom, hriechom a smrťou a poslinia ich vo viere a nádeji na večný život v kráľovstve nebeskom," uzavrel Kuzmyk.



V Nedeľu Paschy sa v pravoslávnej cirkvi končí sedemtýždňový pôst.