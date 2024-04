Prax pri vedení vozidla s právom prednostnej jazdy sa novelou skrátila

Bratislava 1. apríla (TASR) - Vozidlo s právom prednostnej jazdy skupiny C1 môže po novom viesť aj vodič s jednoročnou praxou vo vedení tohto typu vozidla. Doteraz to boli dva roky. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá v pondelok nadobudla účinnosť. Zmeny sa týkajú vozidiel integrovaného záchranného systému.



Potreba úpravy vychádza podľa predkladateľov z aplikačnej praxe, keď sa zmenila hmotnosť najmä pri vozidlách integrovaného záchranného systému.



Legislatívnou zmenou sa upravuje dĺžka povinnej praxe. Po novom sa bude vyžadovať vek vodiča 21 rokov, prax aspoň dva roky vo vedení motorového vozidla v kategórii B. Následne môže vodič viesť vozidlo s právom prednostnej jazdy a následne vodič po získaní oprávnenia pre kategóriu C1 vyžaduje ďalší rok vodičskej praxe v tejto kategórii.



"A až po týchto lehotách by mohol viesť vozidlo v kategórii C1 s využitím práva prednostnej jazdy," vysvetlili autori novelizácie.