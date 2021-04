Pražský kardinál podporuje snahu biskupov v obnovení bohoslužieb

Bratislava 1. apríla (TASR) - Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka vyjadruje podporu krokom slovenských biskupov v snahe o sprístupnenie bohoslužieb veriacim. Napísal to v liste, ktorý adresoval predsedovi Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislavovi Zvolenskému. Informuje o tom KBS na svojom webe.



V liste zdôraznil, že obdobie veľkonočných sviatkov je pre kresťanov najdôležitejším sviatkom v roku. Podľa pražského kardinála nielen biskupi Slovenska, ale aj kňazi ukázali ochotu úplne spolupracovať so súčasným vedením Slovenskej republiky, a to nielen pri rešpektovaní potrebných epidemických opatrení, ale tiež aj v pomoci spoločnosti. "Veľmi si vážim vašu iniciatívu, keď kňazi vašich diecéz - a prvá správa prišla z košickej arcidiecézy - že desiatky kňazov nastúpili, aby vykonávali pomocnú zdravotnú službu v nemocniciach pri pacientoch s ochorením COVID-19," uviedol kardinál Duka.



V liste si spomína na spoločné stretnutia a spoločnú cestu k slobode. "Rovnako si vážim slovenský katolicizmus, ktorý toľkokrát dokázal preukázať dobrú službu ako svojmu národu, ako aj nášmu kontinentu v zápase o slobodu, ktorá je nedeliteľná. Spomínam si aj na známu Sviečkovú manifestáciu v Bratislave a pripomínam si to veľké množstvo pútnických slávností, ktoré na Slovensku prebiehali pred rokom 1989," uviedol Duka s tým, že vtedy tieto akcie boli povzbudením aj pre nich v Česku.



Ubezpečil, že zostáva spojený v modlitbe, ale aj v podpore, aby slovenská cirkev mohla naplniť svoje poslanie. "Bohoslužby sú v tejto dobe povzbudením obyvateľov a aj určitou vakcínou proti stresu a strachu. Dávajú zmysel ľudskému životu a zápasu o dôstojný ľudský život," dodal.