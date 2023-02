Pre 3 okresy platí dopoludnia výstraha 3. stupňa pred vetrom na horách

Bratislava 18. februára (TASR) – Pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš a Brezno platí v sobotu dopoludnia do 10.00 h výstraha tretieho stupňa pred vetrom na horách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



V týchto okresoch sa na hrebeňoch Tatier očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu, t. j. mohutná víchrica až orkán. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo," upozorňujú meteorológovia.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí v okresoch Banská Bystrica, Ružomberok a Tvrdošín do nedele (19. 2.). V týchto lokalitách sa na hrebeňoch Tatier očakáva výskyt silného vetra, ktorý môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, teda silnú až mohutnú víchricu. Pre okresy Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách.



Počas celej soboty platia i výstrahy prvého stupňa pred dažďom. Týka sa to niektorých okresov v Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji.



V okrese Poprad platí výstraha prvého stupňa pred vetrom do nedele 15.00 h. V okrese Kežmarok bude výstraha platiť rovnako, ale jej platnosť sa začína od 11.00 h. Veterno bude od 13.00 h aj na západe krajiny. Pre niektoré okresy v Trenčianskom a Nitrianskom kraji a pre celý Bratislavský a Trnavský kraj vydal SHMÚ výstrahy najnižšieho stupňa. "V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu," uviedli meteorológovia.



V niektorých okresoch na severe a severozápade krajiny platí od sobotného rána druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu.



Meteorológovia naďalej upozorňujú na smogovú situáciu pre častice PM10 v oblasti Jelšavy. Zároveň v oblasti Ružomberka vydali v tejto súvislosti informáciu, v najbližších 24 hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylovej situácie.