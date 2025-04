Pre A. Moravčíkovú je vo funkcii predsedu NS kľúčová apolitickosť

Bratislava 15. apríla (TASR) - Pre kandidátku na predsedníčku Najvyššieho súdu (NS) SR Andreu Moravčíkovú, ktorá je v súčasnosti jeho podpredsedníčka, je najpodstatnejšie zachovať si v budúcej funkcii úplnú apolitickosť. Za primárny v jej hodnotovom nastavení považuje európsky rozmer. Moravčíková to odprezentovala na utorkovom zasadnutí Súdnej rady SR, ktorá má zvoliť nového predsedu NS.



Moravčíková ďalej deklarovala, že chce z NS vybudovať inštitúciu, ktorá poskytne sudcom dostatočné zázemie na vydávanie kvalitných rozhodnutí. „Riadenie organizácie je vždy o predstave predsedu,“ konštatovala. Zároveň si podľa jej slov uvedomuje mieru zodpovednosti, ktorú funkcia predsedu prináša. Rovnako chce, aby bol NS príťažlivá inštitúcia pre sudcov z nižších súdov.



Za dôležitú považuje aj atraktivitu asistentských pozícií, poukázala na ich vysokú fluktuáciu. V tejto súvislosti podotkla, že by bolo vhodné prijať zákon o Najvyššom súde SR.



Kľúčová je pre Moravčíkovú aj korektná a intenzívna komunikácia s Ministerstvom spravodlivosti SR. Spomenula tiež, že Najvyšší súd SR potrebuje dôstojné sídlo. Zásadnou témou je pre ňu aj rozvoj informačných technológií. Doplnila, že ak ju Súdna rada za predsedníčku zvolí, bude mať vždy primárne na mysli záujem Najvyššieho súdu SR.



O funkciu predsedu NS sa uchádza jeho súčasná podpredsedníčka Andrea Moravčíková a predseda trestnoprávneho kolégia NS František Mozner. Moravčíkovú navrhol do funkcie súčasný predseda NS Ján Šikuta, ktorému 20. mája uplynie funkčné obdobie. Moznera navrhli za kandidáta 11 sudcovia NS.



Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila voľbu na funkciu predsedu NS SR začiatkom januára. Po zvolení kandidáta následne predloží súdna rada návrh na jeho vymenovanie do funkcie prezidentovi SR.