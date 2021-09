Pre alergikov ostáva peľová situácia viac-menej stabilizovaná

Banská Bystrica 3. septembra (TASR) - V uplynulých dňoch na celom území Slovenska dominoval peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy, tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval len v nízkych koncentráciách. Zhodnotila to pre TASR Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Ako zdôraznila, prudké ochladenie a zrážková činnosť prispeli k výraznému zníženiu denných koncentrácií peľu v ovzduší.



„Peľ ambrózie na rozdiel od minulých rokov dosahoval len nízke koncentrácie a v ojedinelých prípadoch dosiahol alergiologicky významné hladiny. Sezóna paliny už prešla svojím vrcholom a jej peľ sa vyskytoval tiež len v nízkych koncentráciách. Peľová situácia ostáva naďalej viac-menej stabilizovaná,“ konštatovala Lafférsová s tým, že poklesli i denné koncentrácie všetkých spór húb (plesní).



Podľa nej po oteplení možno očakávať nárast denných koncentrácií najmä peľu pŕhľavy a ambrózie. Peľ tráv sa bude vyskytovať v ovzduší až do jesene v nízkych denných hladinách.