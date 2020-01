Pre Britániu sa pravidlá pri obchodovaní s ohrozenými druhmi nemenia

Bratislava 31. januára (TASR) – V Spojenom kráľovstve budú po jeho oficiálnom vystúpení z EÚ aj naďalej platiť rovnaké pravidlá v oblasti obchodovania s ohrozenými druhmi (CITES) ako doteraz. Právne predpisy EÚ by sa vo Veľkej Británii nemali meniť minimálne do konca roka 2020. TASR o tom informovala Zuzana Onufer z Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Z pohľadu tejto problematiky sa tak bude na Veľkú Britániu nazerať ako na členský štát EÚ. "V praxi to znamená, že v prípade obchodovania s ohrozenými druhmi medzi Veľkou Britániou a členskými štátmi EÚ nebude potrebné vydávanie dovozného či vývozného povolenia CITES (tzv. permit)," poznamenala Onufer.



CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktorý bol podpísaný 3. marca 1973 vo Washingtone. Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby sa tak účinne zabraňovalo nelegálnemu obchodovaniu s týmito vzácnymi druhmi.



Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 31. januára o polnoci. Od tohto okamihu nadobudne platnosť dohoda o brexite, pričom Británia už nebude členským štátom EÚ a bude sa považovať za tretiu krajinu. Prechodné obdobie, ktorého cieľom je poskytnúť občanom a podnikom z EÚ aj Británie viac času na prispôsobenie sa novej situácii, má potrvať do 31. decembra 2020.