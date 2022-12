Dávajte si pozor: Pre celú krajinu platí výstraha pred hmlou

Bratislava 31. decembra (TASR) – Na celom území Slovenska platia v sobotu doobeda výstrahy pred hmlou. V niektorých okresoch počas dňa platia výstrahy pred poľadovicou a vetrom na horách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Vo všetkých okresoch na Slovensku sa dopoludnia očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uviedli meteorológovia.



V niektorých okresoch Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja platia dopoludnia aj výstrahy pred poľadovicou. Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia.



Výstrahy pred vetrom na horách platia v niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja v čase od 10.00 do 22.00 h. "V týchto okresoch sa na horách nad pásmom lesa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t. j. až víchrica," poznamenali meteorológovia.



V okrese Michalovce naďalej platí hydrologická výstraha pred povodňou.



SSC: V niektorých lokalitách Slovenska sa môže vyskytovať hmla



Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa nachádza v sobotu doobeda v lokalite Myjava a do 100 metrov v lokalitách Šturec, Dargov, Kráľovský Chlmec, Trebišov, Sečovce, Hanušovce nad Topľou, Holčíkovce, Moldava nad Bodvou, Čaňa, Haligovce a Spišská Stará Ves. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký, miestami suchý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Na úsekoch ciest II/578 Skalka - Kremnica, I/67 odbočka Dedinky - Ostrá Skala, III/535 odbočka Dobšiná - Palcmanská Maša, II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sa miestami nachádza zľadovatený sneh do jedného centimetra. Na cestách tretej triedy v obvode Záborské sa na vozovke nachádza miestami zľadovatený sneh do piatich centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.