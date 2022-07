Pre darcov krvi platia pre západonílsku horúčku obmedzenia

Bratislava 26. júla (TASR) - Pre darcov krvi platia v súvislosti so západonílskou horúčkou obmedzenia. Týkajú sa ľudí po návrate z rizikových oblastí, po novom sem zaradili aj Bratislavský kraj. Upozorňuje na ne Národná transfúzna služba (NTS) SR.



Darcovia, ktorí sa v nich vyskytli, nemôžu podľa nej darovať krv počas 28 dní od opustenia príslušných oblastí. Platí to aj pre tých, ktorí v nich strávili minimálne noc alebo v nich pracujú. Na darcov, ktorí oblasťami prechádzali autom, respektíve cez letisko, sa obmedzenia nevzťahujú.



Neplatí to pre ľudí, ktorí krv darujú na odberných pracoviskách, kde sa prítomnosť vírusu západonílskej horúčky testuje. Nachádzajú sa na bratislavských Kramároch a v Ružinove, Nových Zámkoch, Nitre, Trnave a na výjazdových odberoch krvi, ktoré tieto pracoviská vykonávajú.



Rizikovými oblasťami v súvislosti so západonílskou horúčkou sú okrem Bratislavského kraja tiež Solún v Grécku, Rábsko-mošonsko-šopronská župa v Maďarsku či Juhobanátsky okres a Belehrad v Srbsku. Radia sa medzi ne aj viaceré talianske oblasti, napríklad Verona, Modena, Padova, Benátky či Ravenna.



V prípade návštevy krajiny mimo Európy je situácia podľa NTS komplikovanejšia. "Zákaz darovania krvi môže súvisieť aj s výskytom infekcií spôsobených iným vírusom, ako je vírus západonílskej horúčky alebo naraz viacerými pôvodcami infekcií," ozrejmila. Odporučila preto, aby sa darcovia informovali priamo na pracovisku, kde chcú ísť darovať krv.



Na Slovensku zaznamenali minulý týždeň prípad ochorenia na západonílsku horúčku, nakazil sa muž z Bratislavského kraja. Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nie je jasné, či ide o domáci prípad alebo bola osoba poštípaná mimo Slovenska.



Západonílska horúčka je akútne horúčkovité ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus z čeľade Flaviviridae. Najčastejšie sa prenáša komármi, prenos z človeka na človeka nie je podľa ÚVZ reálny.