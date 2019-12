Pre deti v náhradnej starostlivosti sú Vianoce najcitlivejším obdobím

Bratislava 26. decembra (TASR) – Vianoce sú najcitlivejšie obdobie pre deti, ktoré vyrastajú mimo rodiny, pretože počas sviatkov si intenzívnejšie uvedomujú, že nemôžu byť pri svojich najbližších. Preto sa aj pracovníci Centier pre deti a rodiny (CDR), ktoré sa pôvodne nazývali detské domovy, snažia o to, aby čo najviac detí bývajúcich v CDR mohlo tráviť Vianoce doma u rodičov, prípadne iných blízkych ľudí. Pre TASR to povedal predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Jozef Mikloško.



Ak deti cez Vianoce musia ostať v CDR, vychovávatelia sa im podľa Mikloška snažia pripraviť pekný večer, s osobnejším prístupom, darčekmi a dodržiavaním tradícií daného regiónu. „Kedysi sa v detských domovoch oslavovali Vianoce vo veľkej jedálni, kde bolo aj sto detí naraz,“ hovorí. Dnes však deti v týchto zariadeniach aj počas roka žijú v samostatných skupinách, takzvaných rodinných bunkách, zložených z piatich alebo šiestich dospelých a približne desiatich detí. „Na Vianoce si spolu pripravujú jedlo aj darčeky. To najdôležitejšie, teda byť pri svojich blízkych, im však chýba,“ doplnil.



Z rozpočtu CDR sú podľa neho vyčlenené peniaze na darček pre každé dieťa a niekedy im na vianočné darčeky tiež prispejú sponzori alebo ochotní ľudia. „Deti, ktoré vyrastajú v domovoch, sú na seba navzájom veľmi citlivé a pripravujú darčeky aj jeden pre druhého a pre svojich vychovávateľov,“ tvrdí Mikloško. Tieto deti tiež často rozdávajú osobné, napríklad vlastnoručne vyrobené, darčeky svojim spolužiakom a iným blízkym.



Keď väčšina detí z CDR odíde na Vianoce k blízkym a v skupine zostane len jedno alebo dve deti, niektorí obetaví vychovávatelia si ich podľa Mikloška na Vianoce zoberú k sebe domov. Iné deti v náhradnej starostlivosti trávia Vianoce so svojimi osvojiteľmi, profesionálnymi rodičmi alebo pestúnmi. Predseda Úsmev ako dar však hovorí, že vo výnimočných prípadoch pestúnske rodiny k sebe na Vianoce pozvú aj príbuzných detí a sviatky trávia všetci spolu.



Hlavným želaním týchto detí je podľa neho tráviť Vianoce so svojimi blízkymi. „Aby moja rodina bola spolu, aby otec prestal piť či aby sa mama vrátila...tieto želania nás vždy dojímajú,“ povedal Mikloško. Deti v CDR si podľa neho uvedomujú skutočné životné hodnoty. „Pretože darmo má najkrajšie materiálne darčeky, keď nemá pri sebe svojich blízkych,“ zhrnul.



Niektorí ľudia sa podľa neho pýtajú, či si majú zobrať dieťa z detského domova domov na Vianoce. „Je super, ak má dieťa vzťahy mimo detského domova a blízkych aj mimo rodiny. Svojich kamarátov, spolužiakov, trénerov, spoluhráčov a podobne. No určite radím ľuďom, nech s budovaním takýchto vzťahov nezačínajú na Vianoce,“ hovorí Mikloško. Podľa neho môže byť pre dieťa veľmi zraňujúce, ak si niekto „vezme dieťa na štedrú večeru a potom ho pošle naspäť.“ Hovorí, že človeka, ktorý chce ponúknuť nejaký vzťah dieťaťu v CDR, na to v spoločnosti Úsmev ako dar radi pripravia a poradia mu, avšak začínať na Vianoce nie je vhodné. „Ak to urobí naopak, teda začne už pred Vianocami, dieťa príde aj na sviatky a keď sa lúčia, povie mu, kedy sa zase stretnú, je to super,“ uzavrel Mikloško.