Pre dlhodobú práceneschopnosť sudcu prerozdelili 206 trestných vecí

Bratislava 17. augusta (TASR) - Pre dlhodobú práceneschopnosť bratislavského sudcu Rolanda Keményho museli na Okresnom súde (OS) Bratislava I prerozdeliť viac ako 200 nevybavených trestných vecí, medzi nimi aj desiatky mediálne známych káuz.



"O zákonnom sudcovi Keménym bolo v zmysle Dodatku č. 5 k Rozvrhu práce OS Bratislava I na rok 2020 prerozdelených medzi šesť trestných sudcov spolu 206 vecí," uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.



Vo viacerých prípadoch sa roky nepojednávalo z rozličných príčin. Ide napríklad o prerušené konanie v prípade zmareného referenda, kde figuruje obžalovaný exminister vnútra Gustáv K. a kauzu dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave z roku 2004, pri ktorej zahynul chlapec a družka jeho otca.



Ďalej ide o vydieračskú kauzu Libora J., považovaného za bosa bratislavskej skupiny jakšíkovcov, kde sudca Kemény vyniesol viacero rozsudkov. Tie mu však odvolací KS v Bratislave pre procesné pochybenia vrátil.



Kemény bol zákonným sudcom aj v kauze zariadenia pre seniorov Iris, kde je hlavný obžalovaný Ivan B., ktorý je práve pre prieťahy v konaní od piatka (14. 8.) na slobode. V tomto prípade už Ivan B. avizoval, že nebude súhlasiť so zložením nového senátu a dokazovanie sa musí v prípade vykonať odznovu.



Podobne je tomu tak aj v prípade dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave. Tento prípad zdedil Kemény po sudcovi Jánovi Jamrichovi, ktorý odišiel v roku 2016 do dôchodku. Obžalovaný bos Branislav Adamčo aj ďalší spoluobžalovaní nesúhlasia s novozložením senátu. Rovnako to znamená, že súd bude musieť nanovo vypočuť desiatky znalcov a svedkov.



Kemény bol zákonným sudcom aj v kauze holandského lodného kapitána Gerrita Jana K., ktorý bol v roku 2016 neprávoplatne odsúdený na 22-ročný trest odňatia slobody za vraždu svojej priateľky. Táto trestná vec bola tiež prerozdelená novourčenému zákonnému sudcovi. Ten vec musí naštudovať a podľa vyjadrení Adamčiaka predpokladaný termín hlavného pojednávania nie je v súčasnosti možné odhadnúť. Vzhľadom na počet nevybavených trestných vecí v oddelení zákonného sudcu a rozsiahlosť spisového materiálu by to mohlo byť do konca roka.



Ďalším známym neuzavretým prípadom je kauza vrážd dvoch dôchodcov, ktoré sa odohrali v marci 2010 v obci Vinosady v okrese Pezinok. Tento prípad má už na stole nový sudca, ktorý vec rovnako popri vybavovaní svojej agendy musí naštudovať. Termín procesu vytýčený nie je. Rovnako obžalovaný Márius M., ktorého pôvodne OS Bratislava I odsúdil v roku 2016 na 20-ročný trest, nemusí súhlasiť s novozložením senátu.