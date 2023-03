Pre epileptický záchvat zasahovali záchranári vlani vyše 14.000 ráz

Bratislava 27. marca (TASR) - Pre epileptický záchvat zasahovali záchranári vlani 14.172 ráz. Do nemocnice v tejto súvislosti previezli 9336 pacientov. Informovalo o tom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) pri príležitosti nedeľňajšieho (26. 3.) Svetového dňa epilepsie.



"Ochorenie tvorí významnú časť zásahov záchrannej zdravotnej služby. Ide pritom o neurologické ochorenie, ktoré spôsobuje nekontrolovateľné kŕče v dôsledku abnormálnej mozgovej aktivity. U človeka, ktorý sa s epilepsiou stretne prvýkrát, vyvolajú jej príznaky až strach. Nejde však o život ohrozujúci stav," priblížilo.



Pri poskytovaní prvej pomoci treba podľa operačného strediska ZZS zabrániť poraneniu pacienta. "Je vhodné chrániť hlavu, dať ho z dosahu napríklad radiátora alebo kusov nábytku a nikdy nič nevkladať do úst, žiadne predmety a najmä nie prsty," upozornilo. Zdôraznilo, že pacienta počas záchvatu netreba skúšať preberať.



Po odznení záchvatu je podľa neho dôležité skontrolovať vitálne funkcie pacienta a uložiť ho do bočnej stabilizovanej polohy. "Pomoc na tiesňovej linke 155 privoláme vtedy, ak kŕče trvajú viac ako päť minút, alebo sa opakujú. Operátora kontaktujeme aj v prípade dlhšieho bezvedomia alebo v situácii, ak sa pacient zranil a, samozrejme, aj v prípade, ak si nie sme istí, čo robiť," dodalo.