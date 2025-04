Pre F. Moznera je kľúčové zastabilizovať personál Najvyššieho súdu SR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Pre kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR Františka Moznera, aktuálneho predsedu jeho trestnoprávneho kolégia, je kľúčové zabezpečiť personálnu stabilizáciu NS. Potrebu vidí v navýšení počtu asistentov, poukázal na ich vysokú fluktuáciu. Zamestnancom súdu by sa podľa neho mali poskytovať aj nefinančné benefity. Personálny stav sudcov na NS je však podľa neho stabilný. Mozner to odprezentoval na utorkovom zasadnutí Súdnej rady SR, ktorá má v utorok zvoliť nového predsedu NS.



V súvislosti s financiami Mozner konštatoval, že sudcovia NS by mali mať rovnaké platy. Nízky záujem o prácu stredného justičného personálu pripisuje práve nízkemu platovému ohodnoteniu. Všeobecné súdy sú podľa neho podfinancované.



"Predseda NS musí vedieť identifikovať potreby súdu," uviedol Mozner. Za kľúčovú považuje aj kooperáciu predsedu NS s Kanceláriou NS.



O funkciu predsedu NS sa uchádza jeho súčasná podpredsedníčka Andrea Moravčíková a predseda trestnoprávneho kolégia NS František Mozner. Moravčíkovú navrhol do funkcie súčasný predseda NS Ján Šikuta, ktorému 20. mája uplynie funkčné obdobie. Moznera navrhli za kandidáta 11 sudcovia NS.



Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila voľbu na funkciu predsedu NS SR začiatkom januára. Po zvolení kandidáta následne predloží súdna rada návrh na jeho vymenovanie do funkcie prezidentovi SR.