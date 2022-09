Tunel Sitina uzavrú, čaká ho jesenná údržba

Bratislava 16. septembra (TASR) - Pre pravidelnú jesennú údržbu uzavrú tunel Sitina. Obmedzenie potrvá od piatka od 22.00 h do 17. septembra do 10.00 h a taktiež od 17. septembra od 22.00 h do 18. septembra do 10.00 h. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



"Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. S úplnou uzáverou tunelov je potrebné počítať v nasledovných termínoch," dodala.



Okrem tunela Sitina kontrolu vykonávajú aj v tuneli Považský Chlmec, ktorá trvá od 15. septembra do 18. septembra a obmedzenia budú pre údržbu aj v tuneli Prešov od 21. septembra do 26. septembra. Ďalšie tunely, v ktorých v septembri a októbri vykonajú údržbu, sú Horelica, Bôrik, Šibenik, Žilina, Ovčiarsko, Svrčinovec, Poľana, Sitina a Branisko.