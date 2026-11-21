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Pre Maďarskú alianciu je prioritou samostatná kandidatúra
Gubík vo svojom príhovore zdôraznil, že miesto maďarskej komunity na Slovensku je na strane demokratickej opozície, ktorá sa usiluje o zmenu vlády.
Autor TASR
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Lučenec 21. novembra (TASR) - Prioritou pre mimoparlamentnú stranu Maďarská aliancia (Magyar Szövetség) pred parlamentnými voľbami v roku 2027 je samostatná kandidatúra. Strana je však otvorená aj opozičnej koalícii. Zhodol sa na tom snem Maďarskej aliancie, ktorý v sobotu zasadal v historickej budove Reduty v Lučenci. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Klára Magdeme s tým, že na sneme sa zúčastnil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter ako čestný hosť.
„Delegáti snemu zdôraznili, že Maďarská aliancia v októbrových župných a komunálnych voľbách potvrdila svoju silu v regiónoch ako strana s najvyšším počtom krajských poslancov a tretím najvyšším počtom starostov a primátorov. Predseda strany László Gubík vyzdvihol doterajšiu spoluprácu v BBSK a zdôraznil dôležitosť budúceho strategického partnerstva pri rozvoji južných regiónov,“ konštatovala hovorkyňa.
Gubík vo svojom príhovore zdôraznil, že miesto maďarskej komunity na Slovensku je na strane demokratickej opozície, ktorá sa usiluje o zmenu vlády.
„Nejde o náhly politický obrat, ale o návrat k demokratickým tradíciám rokov 1989 a 1998. Maďarská aliancia odmieta súčasné mocenské praktiky a chce bojovať za civilizovanejšie Slovensko postavené na princípoch právneho štátu, pričom zostáva otvorená spolupráci s kresťanskodemokratickými, so stredovými a s liberálnymi opozičnými silami,“ konštatoval predseda Maďarskej aliancie.
V najbližších desiatich mesiacoch podľa Gubíka budú zohrávať pri zostavovaní kandidátnej listiny kľúčovú úlohu odborní garanti jednotlivých politických tém, mladí ľudia, reprezentanti regiónov, ako aj mobilizácia voličov na Žitnom ostrove, kde je účasť dlhodobo nízka.
Gubík takisto zdôraznil, že popri naštartovaní ekonomiky krajiny, posilnení právneho štátu a boji proti korupcii naďalej zostáva cieľom strany ochrana zákonných a finančných garancií pre národnostné školstvo a odstraňovanie infraštrukturálnych rozdielov medzi severom a juhom Slovenska. Ide o rýchlostné cesty R2 a R7 či rozvoj zdravotníctva. Rovnako pripomenul zastavenie konfiškácií pôdy na základe Benešových dekrétov a prijatie zákona o postavení národnostných menšín.
„Najdôležitejším politickým rozhodnutím snemu je uznesenie, v ktorom delegáti deklarovali, že v parlamentných voľbách v roku 2027 Maďarská aliancia považuje za prvoradú samostatnú kandidatúru. Snem však zároveň nevylúčil možnosť vytvorenia koalície s opozičnými stranami za podmienky, že si zachová svoju politickú a organizačnú suverenitu a bude presadzovať vlastný program. Uznesenie jednoznačne stanovuje aj to, že kandidáti Maďarskej aliancie nebudú kandidovať na samostatných kandidátnych listinách iných politických strán,“ doplnila hovorkyňa Maďarskej aliancie Magdeme.
Snem zároveň poveril predsedu strany, aby viedol predbežné rokovania s potenciálnymi koaličnými partnermi a o ich výsledkoch pravidelne informoval republikové predsedníctvo.
„Delegáti snemu zdôraznili, že Maďarská aliancia v októbrových župných a komunálnych voľbách potvrdila svoju silu v regiónoch ako strana s najvyšším počtom krajských poslancov a tretím najvyšším počtom starostov a primátorov. Predseda strany László Gubík vyzdvihol doterajšiu spoluprácu v BBSK a zdôraznil dôležitosť budúceho strategického partnerstva pri rozvoji južných regiónov,“ konštatovala hovorkyňa.
Gubík vo svojom príhovore zdôraznil, že miesto maďarskej komunity na Slovensku je na strane demokratickej opozície, ktorá sa usiluje o zmenu vlády.
„Nejde o náhly politický obrat, ale o návrat k demokratickým tradíciám rokov 1989 a 1998. Maďarská aliancia odmieta súčasné mocenské praktiky a chce bojovať za civilizovanejšie Slovensko postavené na princípoch právneho štátu, pričom zostáva otvorená spolupráci s kresťanskodemokratickými, so stredovými a s liberálnymi opozičnými silami,“ konštatoval predseda Maďarskej aliancie.
V najbližších desiatich mesiacoch podľa Gubíka budú zohrávať pri zostavovaní kandidátnej listiny kľúčovú úlohu odborní garanti jednotlivých politických tém, mladí ľudia, reprezentanti regiónov, ako aj mobilizácia voličov na Žitnom ostrove, kde je účasť dlhodobo nízka.
Gubík takisto zdôraznil, že popri naštartovaní ekonomiky krajiny, posilnení právneho štátu a boji proti korupcii naďalej zostáva cieľom strany ochrana zákonných a finančných garancií pre národnostné školstvo a odstraňovanie infraštrukturálnych rozdielov medzi severom a juhom Slovenska. Ide o rýchlostné cesty R2 a R7 či rozvoj zdravotníctva. Rovnako pripomenul zastavenie konfiškácií pôdy na základe Benešových dekrétov a prijatie zákona o postavení národnostných menšín.
„Najdôležitejším politickým rozhodnutím snemu je uznesenie, v ktorom delegáti deklarovali, že v parlamentných voľbách v roku 2027 Maďarská aliancia považuje za prvoradú samostatnú kandidatúru. Snem však zároveň nevylúčil možnosť vytvorenia koalície s opozičnými stranami za podmienky, že si zachová svoju politickú a organizačnú suverenitu a bude presadzovať vlastný program. Uznesenie jednoznačne stanovuje aj to, že kandidáti Maďarskej aliancie nebudú kandidovať na samostatných kandidátnych listinách iných politických strán,“ doplnila hovorkyňa Maďarskej aliancie Magdeme.
Snem zároveň poveril predsedu strany, aby viedol predbežné rokovania s potenciálnymi koaličnými partnermi a o ich výsledkoch pravidelne informoval republikové predsedníctvo.