Pre nedeľnú zrážku vlakov aktivovali v UNB traumaplán
Nemocnica eviduje ľahko, stredne aj ťažko zranených. Presný počet však nevedeli nateraz uviesť.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 9. novembra (TASR) - Pre nedeľnú zrážku dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom aktivovala Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB) traumatologický plán. Pre TASR to potvrdili z UNB. Nemocnica eviduje ľahko, stredne aj ťažko zranených.
Železničná doprava je v úseku večernej nehody vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou obojsmerne uzatvorená. Na mieste bude vykonávaná evakuácia cestujúcich, ktorí budú mať k dispozícii autobusy. Podľa prvotných informácií nedošlo k čelnej zrážke vlakov, rovnako nedošlo ani k vykoľajeniu vlakov.
