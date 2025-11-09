Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pre nedeľnú zrážku vlakov aktivovali v UNB traumaplán

Medzi Pezinkom a Bratislavou sa zrazili dva vlaky. Na miesto smerujú všetky záchranné zložky. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. Pri Bratislave 9. novembra 2025. Na snímke pasažieri, ktorí vystúpili a čakajú na miestnom futbalovom ihrisku. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nemocnica eviduje ľahko, stredne aj ťažko zranených. Presný počet však nevedeli nateraz uviesť.

Autor TASR
aktualizované 
Bratislava 9. novembra (TASR) - Pre nedeľnú zrážku dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom aktivovala Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB) traumatologický plán. Pre TASR to potvrdili z UNB. Nemocnica eviduje ľahko, stredne aj ťažko zranených.

Železničná doprava je v úseku večernej nehody vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou obojsmerne uzatvorená. Na mieste bude vykonávaná evakuácia cestujúcich, ktorí budú mať k dispozícii autobusy. Podľa prvotných informácií nedošlo k čelnej zrážke vlakov, rovnako nedošlo ani k vykoľajeniu vlakov.


