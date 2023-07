Pre nehody sa tvoria kolóny na R1 pri Pate v smere do Trnavy

Bratislava 30. júla (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 sa tvoria kolóny, a to na úseku pri Pate v smere do Trnavy. Upozorňujú na to Stella centrum a Zelená vlna RTVS. Zdržanie hlásia zhruba 60 minút. Dôvodom majú byť dopravné nehody.



"Úsek je prejazdný v ľavom jazdnom pruhu," informuje Stella centrum. Podľa Zelenej vlny policajti odkláňajú dopravu na výjazd Hájske-Mladý háj. Portál odporúča použiť výjazd Nitra-juh a obísť úsek cez Šaľu a Galantu.