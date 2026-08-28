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Vláda pre okresy na Pohroní a Honte schválila vyše 3,3 milióna eur
Miesto rokovania kabinetu, obec Hliník nad Hronom, bude môcť využiť 150.000 eur na rekonštrukciu a vybavenie jedálne v materskej škole a obnovu domu smútku.
Autor TASR,aktualizované
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Hliník nad Hronom 28. augusta (TASR) - Vláda na piatkovom výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne Pohronia a Hontu. Vyše 2,3 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš a Krupina. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regiónoch priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Miesto rokovania kabinetu, obec Hliník nad Hronom, bude môcť využiť 150.000 eur na rekonštrukciu a vybavenie jedálne v materskej škole a obnovu domu smútku. Pre mesto Veľký Krtíš vyčlenila 50.000 eur na revitalizáciu vonkajšieho areálu kultúrneho domu. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš získala 100.000 eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia.
Modrý Kameň dostane 6000 eur na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta. Slovenské národné múzeum dostane 10.000 eur pre hrad Modrý Kameň, a to na obstaranie interaktívnych expozičných prvkov, edukačných pomôcok a modernizáciu tvorivých dielní. Cieľom je zvýšiť atraktivitu hradu pre deti a rodiny v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek.
Pre mesto Krupina ďalej ministri vyčlenili 26.000 eur na zabezpečenie klimatizácie v Domove sociálnych služieb Svetlo a pokračovanie výstavby chodníka Majerský rad - Sencovka. Na rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry v Dudinciach dostane mesto 75.000 eur.
Sumou 80.000 podporí vláda obnovu budovy a výmenu okien na budove v sídle Okresného úradu v Žiari nad Hronom. Ďalších 16.000 eur poputuje Kremnici na vydanie monografie k 700. výročiu mesta a jeho revitalizáciu. Zvolen podľa materiálu dostane 276.000 eur na rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry a dobudovanie ohrevne pre ľudí bez domova.
V rámci schválených dotácií vláda rozhodla aj o vyčlenení 40.000 eur pre Technickú univerzitu vo Zvolene. Peniaze pôjdu na obnovu hlavnej budovy školy. Priaznivci Pustého hradu Zvolen dostanú 90.000 eur na obstaranie turistického vláčika pre sprístupnenie tohto hradu. Pre Futbalovú akadémiu Zvolen odsúhlasila 45.000 eur na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre deti a mládež a LED svetelnej výsledkovej tabule.
Na rekonštrukciu kultúrneho domu v Sliači, výmenu chodníka do Kúpeľov Sliač a zabezpečenie monografie obce poputuje 66.000 eur. Rovnakú sumu dostane aj obec Zvolenská Slatina na obnovu pamätníka padlých Plačúca matka.
Vláda vyčlenila financie aj pre Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), konkrétne 20.000 eur pôjde na zabezpečenie Krajských dožiniek Banskobystrického kraja. Na modernizáciu a rekonštrukciu havarijného stavu hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici smeruje 15.000 eur. Pre obec Horné Hámre vyčlenil kabinet 30.000 eur na obnovu komunikácie v miestnej časti Kostivrch.
Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov všetkých štyroch okresov je súčasťou uznesenia vyše 40 konkrétnych úloh pre jednotlivé rezorty a ministrov. Šéfka rezortu hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) má napríklad pokračovať vo vyhľadávaní nových investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu vrátane potenciálnych projektov etablovaných výrobných závodov v okresoch Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má vyhlásiť niekoľko verejných obstarávaní na zhotoviteľov stavby mostov vo viacerých lokalitách. Do konca roka má tiež vyhlásiť verejné obstarávanie prostredníctvom Železníc SR na vypracovanie štúdie realizovateľnosti zdvojkoľajnenia trate Zvolen - Banská Bystrica pre 15-minútový interval vlakov osobnej železničnej dopravy. Pokračovať má tiež v príprave strategického úseku rýchlostnej cesty R2 v okolí Zvolena.
Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker a minister práce Erik Tomáš (obaja Hlas-SD) majú posúdiť možnosti rozšírenia systému duálneho vzdelávania vo všetkých štyroch okresoch v spolupráci so spoločnosťou Slovalco a ďalšími priemyselnými podnikmi. Cieľom je zabezpečiť prípravu kvalifikovanej pracovnej sily pre strategické odvetvia priemyslu.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) dostal za úlohu zabezpečiť s predstaviteľmi BBSK prerokovať stabilizáciu a zvýšenie počtu zdravotníckych pracovníkov v kriticky nedostatkových profesiách, so zameraním sa na okresy Zvolen a Žiar nad Hronom. Šaško má tiež posúdiť posúdiť možnosti odstránenia investičného dlhu a podpory technologickej modernizácie Kúpeľov Diamant Dudince a Kúpeľov Sliač.
Vhodné formy podpory rozvoja historického povedomia o živote a umeleckom prínose herca Jozefa Kronera s dôrazom na mesto Krupina by mala posúdiť ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Spolu s Druckerom majú tiež podporiť rozvoj povedomia o živote a diele básnika Andreja Sládkoviča.
Vláda chce tiež osobitnú pozornosť venovať aj rozširovaniu kapacít zariadení sociálnych služieb, podpore seniorov a efektívnejšej integrácii marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom vzdelávania, rekvalifikácie a vytvárania pracovných príležitostí.
Miesto rokovania kabinetu, obec Hliník nad Hronom, bude môcť využiť 150.000 eur na rekonštrukciu a vybavenie jedálne v materskej škole a obnovu domu smútku. Pre mesto Veľký Krtíš vyčlenila 50.000 eur na revitalizáciu vonkajšieho areálu kultúrneho domu. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš získala 100.000 eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia.
Modrý Kameň dostane 6000 eur na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta. Slovenské národné múzeum dostane 10.000 eur pre hrad Modrý Kameň, a to na obstaranie interaktívnych expozičných prvkov, edukačných pomôcok a modernizáciu tvorivých dielní. Cieľom je zvýšiť atraktivitu hradu pre deti a rodiny v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek.
Pre mesto Krupina ďalej ministri vyčlenili 26.000 eur na zabezpečenie klimatizácie v Domove sociálnych služieb Svetlo a pokračovanie výstavby chodníka Majerský rad - Sencovka. Na rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry v Dudinciach dostane mesto 75.000 eur.
Sumou 80.000 podporí vláda obnovu budovy a výmenu okien na budove v sídle Okresného úradu v Žiari nad Hronom. Ďalších 16.000 eur poputuje Kremnici na vydanie monografie k 700. výročiu mesta a jeho revitalizáciu. Zvolen podľa materiálu dostane 276.000 eur na rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry a dobudovanie ohrevne pre ľudí bez domova.
V rámci schválených dotácií vláda rozhodla aj o vyčlenení 40.000 eur pre Technickú univerzitu vo Zvolene. Peniaze pôjdu na obnovu hlavnej budovy školy. Priaznivci Pustého hradu Zvolen dostanú 90.000 eur na obstaranie turistického vláčika pre sprístupnenie tohto hradu. Pre Futbalovú akadémiu Zvolen odsúhlasila 45.000 eur na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre deti a mládež a LED svetelnej výsledkovej tabule.
Na rekonštrukciu kultúrneho domu v Sliači, výmenu chodníka do Kúpeľov Sliač a zabezpečenie monografie obce poputuje 66.000 eur. Rovnakú sumu dostane aj obec Zvolenská Slatina na obnovu pamätníka padlých Plačúca matka.
Vláda vyčlenila financie aj pre Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), konkrétne 20.000 eur pôjde na zabezpečenie Krajských dožiniek Banskobystrického kraja. Na modernizáciu a rekonštrukciu havarijného stavu hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici smeruje 15.000 eur. Pre obec Horné Hámre vyčlenil kabinet 30.000 eur na obnovu komunikácie v miestnej časti Kostivrch.
Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov všetkých štyroch okresov je súčasťou uznesenia vyše 40 konkrétnych úloh pre jednotlivé rezorty a ministrov. Šéfka rezortu hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) má napríklad pokračovať vo vyhľadávaní nových investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu vrátane potenciálnych projektov etablovaných výrobných závodov v okresoch Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má vyhlásiť niekoľko verejných obstarávaní na zhotoviteľov stavby mostov vo viacerých lokalitách. Do konca roka má tiež vyhlásiť verejné obstarávanie prostredníctvom Železníc SR na vypracovanie štúdie realizovateľnosti zdvojkoľajnenia trate Zvolen - Banská Bystrica pre 15-minútový interval vlakov osobnej železničnej dopravy. Pokračovať má tiež v príprave strategického úseku rýchlostnej cesty R2 v okolí Zvolena.
Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker a minister práce Erik Tomáš (obaja Hlas-SD) majú posúdiť možnosti rozšírenia systému duálneho vzdelávania vo všetkých štyroch okresoch v spolupráci so spoločnosťou Slovalco a ďalšími priemyselnými podnikmi. Cieľom je zabezpečiť prípravu kvalifikovanej pracovnej sily pre strategické odvetvia priemyslu.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) dostal za úlohu zabezpečiť s predstaviteľmi BBSK prerokovať stabilizáciu a zvýšenie počtu zdravotníckych pracovníkov v kriticky nedostatkových profesiách, so zameraním sa na okresy Zvolen a Žiar nad Hronom. Šaško má tiež posúdiť posúdiť možnosti odstránenia investičného dlhu a podpory technologickej modernizácie Kúpeľov Diamant Dudince a Kúpeľov Sliač.
Vhodné formy podpory rozvoja historického povedomia o živote a umeleckom prínose herca Jozefa Kronera s dôrazom na mesto Krupina by mala posúdiť ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Spolu s Druckerom majú tiež podporiť rozvoj povedomia o živote a diele básnika Andreja Sládkoviča.
Vláda chce tiež osobitnú pozornosť venovať aj rozširovaniu kapacít zariadení sociálnych služieb, podpore seniorov a efektívnejšej integrácii marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom vzdelávania, rekvalifikácie a vytvárania pracovných príležitostí.