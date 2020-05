Pre pandémiu sa do online priestoru presunula aj súťaž v scrabble

Martin 26. mája (TASR) – Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla aj do súťažných podujatí Slovenského spolku scrabble (SSS). Asi stovka členov spolku z celého Slovenska, ktorí obľúbenú slovnú hru hrávajú súťažne, sa presunuli zo živých turnajov do online priestoru.



Ako informovala predsedníčka SSS Eva Zahradníková, už asi 15 rokov existuje český internetový server s online herňou, ktorú na tréning využívajú aj slovenskí hráči scrabble. Ten počas odstávky živých turnajov využili, aby nemuseli prerušiť sezónu kvalifikačných turnajov.



„V priebehu roka organizujeme asi 15 turnajov a majstrovstvá Slovenska. Počas mimoriadnych opatrení nebolo možné organizovať živé turnaje, presunuli sme sa preto do online priestoru. Princípom internetovej hry je, že sa nehrá proti počítaču, ale proti konkrétnemu hráčovi. Počas koronakrízy je portál prístupný aj bezplatne, platia tu rovnaké pravidlá ako v klasickom scrabble, existuje databáza slov zhodná s tou, ktorú používame v rámci živých turnajov,“ priblížila Zahradníková s tým, že bonusom internetovej herne je, že na nej nie sú žiadne reklamy.



Sezóna scrabble sa začína v októbri vždy po majstrovstvách Slovenska, jej súčasťou je 15 kvalifikačných turnajov. Na nich zbierajú hráči body, najlepších 32 hráčov si zabezpečí právo účasti na majstrovstvách Slovenska. Pre ostatných je na majstrovstvách Slovenska určený tzv. béčkový turnaj.



V tomto kalendárnom roku usporiadala SSS v januári a vo februári tri kvalifikačné turnaje (Tatranská Štrba, Bratislava, Borová Sihoť). Turnaje plánované v Prešove, Mojmírovciach, Košiciach, Lehote a v Banskej Bystrici sa pre pandémiu nového koronavírusu presunuli do online priestoru. Reštart „živých“ turnajov by mal byť 4. júla v Humennom, nasledovať by mali rovnako naživo turnaje v Partizánskom a Martine. Tohtoročnú sezónu scrabble ukončia začiatkom októbra majstrovstvá Slovenska v Liptovskom Mikuláši.



Slovenský spolok scrabble vznikol 16. decembra 1998 v deň 50. výročia začiatku sériovej výroby najpopulárnejšej slovnej hry na svete. Spolok je občianskym združením. Jeho poslaním je okrem iného rozvoj a ochrana hodnôt slovenského jazyka, spolupráca s jazykovednými a inými odbornými inštitúciami a rozvoj a podpora aktivít detí súvisiacich s používaním slovenského jazyka. Kvalifikačné a priateľské turnaje organizuje pre členov i nečlenov spolku. Záujemcovia nájdu informácie na webovej stránke www.hramescrabble.sk