Pre policajtov a záchranárov nakúpia vrtuľníky za 29 miliónov eur

Bratislava 20. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR nakúpi pre policajtov a záchranárov dva vrtuľníky za vyše 29 miliónov eur. Vláda v stredu odsúhlasila uzavretie zmlúv. Suma zahŕňa aj výcvik pilotov. Dôvodom obmeny vrtuľníkovej techniky sú problémy pri údržbe a prevádzke súčasných vrtuľníkov Mi-171 v súvislosti s ruským útokom na Ukrajinu a následne prijatými sankciami.



Za vrtuľník Leonardo AW 189 vrátane výcviku troch pilotov a výbavu zaplatí rezort lichtenštajnskej spoločnosti Helipool GmbH 13,135 milióna eur. Od britského dodávateľa Castle Air Limited kupuje vrtuľník Leonardo AW 139 s výcvikom a ďalšou výbavou za 16,253 milióna eur.



"Vzhľadom na časovú tieseň, vzniknutú na základe uvedených udalostí, nebolo možné uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením, preto sa nákup bude realizovať priamym rokovacím konaním," uviedol rezort. Finančné prostriedky na nákup vrtuľníkov má zabezpečiť minister financií.



Vrtuľníky vybral rezort na základe prieskumu trhu. "Svojimi charakteristikami spĺňajú všetky požadované kritériá stanovené Leteckým útvarom MV SR, sú okamžite k dispozícii a najviac sa približujú výkonnostným a kapacitným parametrom nahrádzaným Mi-171," doplnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Ako upozornil štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner, predajcovia sa nad rámec zákona zaviazali zapísať do registra partnerov verejného sektora, čím odhaľujú konečného užívateľa výhod a zároveň sa zaväzujú akceptovať kontrolu Európskej komisie v prípade, že bude letecká technika v budúcnosti refundovaná zo zdrojov Európskej komisie.



Ministerstvo aktuálne disponuje dvomi vrtuľníkmi Mi-171 a jedným vrtuľníkom Bell 429. Prevádzka vrtuľníkov Mi-171 bola pred vyhlásením mimoriadnej situácie plánovaná do roku 2027. Techniku využíva najmä polícia, slúži však aj hasičom a horským záchranárom.



"Vrtuľníky Mi-171 sú jediné veľkokapacitné vrtuľníky, ktoré s ohľadom na počet osôb na palube a výkonnostné charakteristiky vyhovujú potrebám a charakteru väčšiny činností policajného, hasičského a záchranného zboru, napríklad pri pátraní či záchrane, hasení požiarov či pri ochrane štátnej hranice," uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ako vysvetlil, uzemnenie Mi-171 bez adekvátnej náhrady by znemožnilo schopnosť ministerstva vnútra uskutočňovať činnosti pri ochrane životov a zdravia občanov a základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.



Prípravu nového verejného obstarávania na vrtuľníky avizoval rezort ešte v roku 2020. V rámci rámcovej dohody z roku 2017 na dodávku dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov sa rozhodol nezadávať zákazky. Zdôvodnil to tým, že nezodpovedá aktuálnym potrebám z hľadiska ponúkaných parametrov a výkonov.