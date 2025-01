VEĽKÉ KOMPLIKÁCIE: Od rána na východe nepremávajú žiadne vlaky

Margecany 11. januára (TASR) - Pre poruchu trakčného vedenia v blízkosti železničnej stanice Margecany od skorého rána nepremávajú vlaky na východe Slovenska. Hovorkyňa Železníc SR (ŽSR) Petra Lániková pre TASR potvrdila, že k poruche došlo krátko po 4.00 h.



"Pri vchádzaní vlaku R 681 do stanice Margecany došlo v sobotu ráno o 4.15 h k poškodeniu zberača hnacieho koľajového vozidla (HKV), a zároveň k poškodeniu trakčného vedenia (TV). Vlaky boli následne stiahnuté do stanice a začalo sa s opravou poškodeného trakčného vedenia," uviedla hovorkyňa.



Vzhľadom na rozsiahlosť tohto poškodenia správca železničnej trate predpokladá obnovenie prevádzky na jednej koľaji približne po 12.00 h. Pre bližšie informácie ohľadom náhradnej autobusovej dopravy (NAD) a spojov odporúčajú ŽSR kontaktovať príslušného dopravcu.



V dôsledku vzniknutej situácie Železničná spoločnosť Slovensko na webovej stránke informuje o odrieknutí a meškaní niektorých spojov medzi Popradom a Košicami. NAD je zabezpečená v úseku Krompachy - Margecany a späť. O komplikáciách informoval svojich cestujúcich na sociálnej sieti aj dopravca RegioJet.



Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický pre TASR doplnil, že operatívne niektoré vlaky označujú ako meškajúce alebo ich odriekavajú z časti, respektíve v celej trase. "Je to mimoriadna udalosť, ale popasujeme sa s ňou. Ak sa podarí obnoviť dopravu aspoň po jednej koľaji, tak situácia sa bude postupne dávať do poriadku. Súpravy sa popresúvajú a aj personál a tie obehy sa nastavia na štandardný stav," dodal.