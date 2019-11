Premiér: Prelomenie veta o moratóriu vnímam aj ako mocenský prejav

Bratislava 27. novembra (TASR) – Možno to vnímať aj ako mocenský prejav a súboj poslancov parlamentu s úradom prezidentky. V súvislosti s utorkovým (26. 11.) hlasovaním parlamentu, ktorý ústavnou väčšinou schválil predĺženie moratória na predvolebné prieskumy na 50 dní, to pripustil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).







"Našlo sa 80 poslancov, veto bolo prelomené," skonštatoval Pellegrini na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády. Sám je vraj zvedavý, čo bude ďalej. "Sú avizované podania na Ústavný súd," pripomenul. Osobne je presvedčený o tom, že legislatívna úprava narazí na realitu. "Nemyslím si, že v dnešnom digitálnom svete sa tie prieskumy tak či onak nedostanú k ľuďom, v digitálnom svete sa takýto zákon vynútiť nedá," povedal.



Vyjadril sa aj k tomu, že za prelomenie veta hlasovali popri poslancoch Smeru aj zástupcovia ĽSNS. "V niektorých prípadoch poslanci ĽSNS hlasovali proti vládnym návrhom s opozíciou, v niektorých prípadoch, ako v tomto, hlasovali tak, ako hlasovali poslanci Smeru," skonštatoval. Kategoricky však odmietol, aby sa z hlasovania vyvodzovali závery a tvorili konšpirácie. "Nebol v tom žiadny politický kšeft, odmietam interpretáciu, že je to dôkaz, že sa chystá koalícia s ĽSNS. Smer má na toto jasný názor," povedal s dodatkom, že tlmočí názor strany samotnej.