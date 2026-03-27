PRE PVE Málinec sa združenie Čechánky obrátilo na Európsku komisiu
Podnik deklaruje, že je vo fáze prípravy, a nie vo fáze povoľovania projektu vodnej stavby.
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Občianske združenie Čechánky žiada Európsku komisiu, aby v súvislosti s prípravou projektu prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky začala konanie o porušení práva Európskej únie (EÚ). Preskúmať má aj postup slovenských orgánov a prijať opatrenia na zastavenie ďalších zásahov. TASR o tom informoval predseda združenia Tomáš Endrödy.
Podľa združenia štátne orgány postupujú v rozpore s európskou legislatívou. A to tým, že podnikajú kroky smerujúce k uskutočneniu projektu ešte pred riadnym posúdením jeho vplyvov na životné prostredie (EIA). „Štát vytvára právny a faktický rámec na realizáciu projektu bez toho, aby prebehol zákonný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ zhrnul Endrödy a dodal, že takýto postup je v rozpore s právom EÚ.
Pripomína, že podnet poukazuje aj na možné porušenie smernice o vode. Projekt sa týka územia, ktoré zásobuje pitnou vodou približne 63.000 obyvateľov. Podľa združenia nebolo preukázané, že projekt nezhorší kvalitu vody ani nezvýši náklady na jej úpravu. Združenie zároveň upozorňuje na procesné nedostatky. Tvrdí, že pripomienky verejnosti k projektu neboli riadne prerokované. Následné kroky vrátane oznámenia geologických prác podľa združenia ešte viac prehĺbili zásahy do práv dotknutých vlastníkov.
Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) v piatok pre TASR uviedol, že status významnej investície a proces EIA sú dva samostatné, aj keď na seba nadväzujúce procesy. Podotýka, že proces EIA je zákonom vyžadovaný proces. „Samotný projekt v štádiu pre stavebné konanie musí v plnej miere rešpektovať všetky povinnosti vyplývajúce zo slovenskej a európskej legislatívy vrátane rámcovej smernice o vode,“ reagovala VV.
Podnik deklaruje, že je vo fáze prípravy, a nie vo fáze povoľovania projektu vodnej stavby. „Status významnej investície procesy environmentálneho posudzovania nijako nezjednodušuje ani neobchádza, iba potvrdzuje verejnoprospešný rozmer projektu,“ konštatuje. VV doplnila, že všetky konkrétne technické a environmentálne aspekty projektu budú detailne posúdené v procese EIA.
Pre projekt PVE Málinec - Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) hovorí, že Málinec musí zostať zdrojom pitnej vody.
Podľa združenia štátne orgány postupujú v rozpore s európskou legislatívou. A to tým, že podnikajú kroky smerujúce k uskutočneniu projektu ešte pred riadnym posúdením jeho vplyvov na životné prostredie (EIA). „Štát vytvára právny a faktický rámec na realizáciu projektu bez toho, aby prebehol zákonný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ zhrnul Endrödy a dodal, že takýto postup je v rozpore s právom EÚ.
Pripomína, že podnet poukazuje aj na možné porušenie smernice o vode. Projekt sa týka územia, ktoré zásobuje pitnou vodou približne 63.000 obyvateľov. Podľa združenia nebolo preukázané, že projekt nezhorší kvalitu vody ani nezvýši náklady na jej úpravu. Združenie zároveň upozorňuje na procesné nedostatky. Tvrdí, že pripomienky verejnosti k projektu neboli riadne prerokované. Následné kroky vrátane oznámenia geologických prác podľa združenia ešte viac prehĺbili zásahy do práv dotknutých vlastníkov.
Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) v piatok pre TASR uviedol, že status významnej investície a proces EIA sú dva samostatné, aj keď na seba nadväzujúce procesy. Podotýka, že proces EIA je zákonom vyžadovaný proces. „Samotný projekt v štádiu pre stavebné konanie musí v plnej miere rešpektovať všetky povinnosti vyplývajúce zo slovenskej a európskej legislatívy vrátane rámcovej smernice o vode,“ reagovala VV.
Podnik deklaruje, že je vo fáze prípravy, a nie vo fáze povoľovania projektu vodnej stavby. „Status významnej investície procesy environmentálneho posudzovania nijako nezjednodušuje ani neobchádza, iba potvrdzuje verejnoprospešný rozmer projektu,“ konštatuje. VV doplnila, že všetky konkrétne technické a environmentálne aspekty projektu budú detailne posúdené v procese EIA.
Pre projekt PVE Málinec - Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) hovorí, že Málinec musí zostať zdrojom pitnej vody.