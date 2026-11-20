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Pre samosprávy do 1000 obyvateľov pôjde na cesty 14,4 milióna eur
Podpora je určená na výstavbu nových a modernizáciu existujúcich miestnych komunikácií.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo novú výzvu určenú samosprávam do 1000 obyvateľov. Na obnovu, výstavbu a modernizáciu miestnych komunikácií je z Programu Slovensko vyčlenených 14,4 milióna eur. Žiadosti je možné predkladať priebežne, prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 28. februára, ďalšie 30. apríla 2027, informoval v piatok odbor komunikácie ministerstva.
„Eurofondy nesmú končiť len pri veľkých projektoch a krajských mestách. Potrebujeme ich dostať aj tam, kde môže oprava jednej miestnej cesty zásadne zmeniť každodenné fungovanie obce,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). „Pre starostov je často práve takáto investícia najväčšou prioritou, no z vlastného rozpočtu ju nedokážu pokryť. Touto výzvou im dávame možnosť posunúť konkrétne projekty dopredu a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov,“ podotkol.
Podpora je určená na výstavbu nových a modernizáciu existujúcich miestnych komunikácií. Financie môžu obce využiť napríklad na obnovu ciest, úpravu križovatiek, budovanie komunikácií pre chodcov a cyklistov, peších zón, obytných ulíc či mostov a lávok. Dôležitým cieľom je podľa MIRRI zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, zlepšiť dostupnosť služieb a posilniť odolnosť miestnej infraštruktúry.
Oprávnenými žiadateľmi sú obce s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, ktoré spĺňajú podmienky výzvy. Minimálna žiadaná výška nenávratného finančného príspevku je 46-tisíc eur. Podpora z európskych zdrojov predstavuje 92 percent oprávnených výdavkov, pričom zvyšných osem percent tvorí spolufinancovanie zo strany žiadateľa.
„Eurofondy nesmú končiť len pri veľkých projektoch a krajských mestách. Potrebujeme ich dostať aj tam, kde môže oprava jednej miestnej cesty zásadne zmeniť každodenné fungovanie obce,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). „Pre starostov je často práve takáto investícia najväčšou prioritou, no z vlastného rozpočtu ju nedokážu pokryť. Touto výzvou im dávame možnosť posunúť konkrétne projekty dopredu a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov,“ podotkol.
Podpora je určená na výstavbu nových a modernizáciu existujúcich miestnych komunikácií. Financie môžu obce využiť napríklad na obnovu ciest, úpravu križovatiek, budovanie komunikácií pre chodcov a cyklistov, peších zón, obytných ulíc či mostov a lávok. Dôležitým cieľom je podľa MIRRI zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, zlepšiť dostupnosť služieb a posilniť odolnosť miestnej infraštruktúry.
Oprávnenými žiadateľmi sú obce s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, ktoré spĺňajú podmienky výzvy. Minimálna žiadaná výška nenávratného finančného príspevku je 46-tisíc eur. Podpora z európskych zdrojov predstavuje 92 percent oprávnených výdavkov, pričom zvyšných osem percent tvorí spolufinancovanie zo strany žiadateľa.