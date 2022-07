Bratislava 30. júla (TASR) - Pre sever Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred dažďom. Stupeň výstrahy pred búrkami sa zdvihol aj pre niektoré okresy na východe SR. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



Úhrn zrážok od 75 do 90 milimetrov očakávajú meteorológovia v okresoch Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. Časť zrážok má spadnúť pri búrkach. Výstraha druhého stupňa pre tieto okresy platí aj počas nedele (31. 7.).



Pre okresy Prešov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou vydalo SHMÚ výstrahy druhého stupňa pred búrkami. Spojené môžu byť s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov zrážok za 30 minút, so silnými nárazmi vetra a s krúpami. Upozornenie platí do 15.00 h.



Pre stredné a východné Slovensko naďalej platia výstrahy prvého stupňa pred dažďom a búrkami.