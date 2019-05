Pre slovenských voličov boli eurovoľby vzdialené, mieni Sme rodina

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu.

Bratislava 26. mája (TASR) - Hnutie Sme rodina si myslí, že pre slovenských voličov boli voľby do Európskeho parlamentu (EP) príliš vzdialené. Zároveň však ich výsledok rešpektuje a hlasy voličov si váži. Uviedlo to v stanovisku pre TASR.



"Vážime si tento prejav podpory a dôvery a naše hnutie neprestane pracovať na realizácii svojho programu, ktorého nosným pilierom ostáva pomoc bežným ľuďom. Ukázalo sa však, že pre slovenských voličov, ktorí musia často riešiť existenčné problémy, boli tieto voľby príliš vzdialené, o čom svedčí aj nízka volebná účasť," komentovala strana výsledok.



Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.