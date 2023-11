SLEDUJEME: Dopravu na Slovensku komplikujú neupravené cesty

Na snímke vodič odhrabáva sneh z osobného auta počas ranného sneženia vo Zvolene v utorok 28. novembra 2023. Foto: TASR Ján Krošlák

Na snímke ľudia kráčajú cez priechod pre chodcov počas ranného sneženia v Košiciach v utorok 28. novembra 2023. Foto: TASR František Iván

Na snímke muži odhŕňajú sneh pred zastávkou počas ranného sneženia v Košiciach v utorok 28. novembra 2023. Foto: TASR František Iván

Košice 28. novembra (TASR/TERAZ.sk) - Dopravu na slovenských cestách v utorok ráno komplikujú viaceré nehody a neupravené cesty. Informujú o tom zdroje dopravných informácií.Zelená vlna RTVS upozorňuje, že úsek medzi Muráňom a Tisovcom je pre neupravené cesty neprejazdný pre všetku dopravu. Nehodu hlási na trase Opatovská Nová Ves - Slovenské Ďarmoty, úsek je tiež neprejazdný.dodala Zelená vlna RTVS. Zároveň na trase Sačurov - Hencovce skončilo viacero áut mimo cesty.Nehodu hlásia za Novou Kelčou smerom na Vranov nad Topľou, kamión tam skončil mimo cesty. Tiež na ceste I/65 medzi Beladicami a Kolíňanmi a za Plaveckým Podhradím smerom na Sološnicu. Viacero áut sa zrazilo v križovatke na vjazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaji, treba tam rátať so zdržaním.Ďalej upozorňuje na dve nehody na ceste R2 za Tomášovcami smerom na Mýtnu. Na neprejazdný úsek pre skrížené kamióny upozorňuje na ceste R4 na trase z Maďarska do Košíc. Skrížené kamióny sú aj na trase z Devičia na Krupinu, cesta je tam podľa Zelenej vlny RTVS neupravená a vodiči sa tam zdržia v oboch smeroch.Zároveň upozorňuje, že v stúpaní na Šturec smerom z Turčianskych Teplíc sa šmýkajú kamióny a úsek je ťažko prejazdný. Neupravené cesty a šmýkajúce autá sú aj na Kľaku smerom z Prievidze, úsek je v tomto smere podľa Zelenej vlny RTVS ťažko prejazdný.Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk upozorňuje na horský priechod Soroška, ktorý je uzavretý pre vozidlá nad 3,5 tony. Tiež horský priechod Donovaly, cesta I/59 je uzavretá pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky z dôvodu hustého sneženia.Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú podľa cestárov zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na niektorých úsekoch je čerstvý alebo kašovitý sneh. Zároveň cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné a povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu.Zelená Vlna RTVS upozorňuje na zjazdnosť horského priechodu Slanec, ktorý je pre husté sneženie ťažko prejazdný a dopravu regulujú policajti. Tiež v Raslaviciach na hlavnom ťahu sú odstavené, šmýkajúce sa kamióny. Dopravu tam tiež riadia policajti a vodiči sa zdržia v oboch smeroch.Pre husté sneženie sú pre nákladnú dopravu uzavreté horské priechody Donovaly i Dobšiná. Počasie komplikuje aj dopravu na Muránskej planine, úplne uzavretý je horský priechod Dielik medzi Muráňom a Tisovcom.Vo vybraných úsekoch ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) sa tvoria kolóny a treba rátať so zdržaním. Pre TASR to uviedla hovorkyňa KSK Katarína Strojná. Sneženie komplikuje dopravu najmä v Košiciach a okolí.So zdržaním do 45 minút by podľa nej mali vodiči počítať v úseku Košické Oľšany - Košice, v Košiciach do 30 minút v úseku Zelený dvor - centrum, na trase Prešovská cesta - Palackého - centrum do 15 minút a do 15 minút treba rátať so zdržaním aj na trase Krásna - Nad Jazerom.Cesty I., II. a III. triedy sú podľa jej slov zjazdné. S výnimkou Sorošky, ktorá je uzavretá pre vozidlá nad 3,5 tony, sú podľa jej slov väčšinou zjazdné aj horské priechody.Horský priechod Soroška v okrese Rožňava je pre nepriaznivé počasie a husté sneženie pre nákladnú dopravu uzavretý. V úseku sa tvoria aj kolóny vozidiel. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.dodala.Aktuálne sa na cestách v Košickom kraji nachádza vrstva utlačeného snehu a naďalej husto sneží, čo podľa jej slov spôsobuje šmýkanie vozidiel. Na cestách sa tvoria kolóny, pričom niektoré sú spôsobené škodovými udalosťami vozidiel. Vážne ani tragické dopravné nehody na cestách Košického kraja doposiaľ nezaznamenali.Polícia apeluje na vodičov, aby v aktuálnych nepriaznivých poveternostných podmienkach zvážili nutnosť svojej cesty.dodala Ivanová.V niektorých okresoch stredného a východného Slovenska treba v utorok počas celého dňa počítať so snežením. Tvoriť sa môžu aj snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahy prvého a druhého stupňa, informuje o tom na svojom webe.Výstraha druhého stupňa pred snežením platí v okresoch Snina, Humenné, Košice mesto a Sobrance. Očakáva sa tam výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 20 až 30 centimetrov nového snehu. Výstraha prvého stupňa platí zas v takmer celom Banskobystrickom kraji a okresoch Gelnica, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Prešov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu snehových závejov a jazykov v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov. Vydali preto výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 11.00 h. Výstraha druhého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi platí od 22.00 h do stredy (29. 11.) v takmer celom Košickom kraji a v okresoch Humenné, Snina a Vranov nad Topľou, vo zvyšku Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa. Tá platí od 22.00 h aj v celom Žilinskom, Banskobystrickom a vo väčšine Trenčianskeho kraja.Na vietor na horách upozorňujú v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Platí tam výstraha prvého stupňa od 22.00 h do stredy.Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje na meškanie spojov pre sneženie. Hoci je situácia v utorok ráno stabilná, na niektorých linkách eviduje meškanie 25 až 30 minút. Pre TASR to uviedla hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.Podľa jej slov sa očakáva ťažšia prejazdnosť kopcovitých terénov, kde sú zastávky napríklad Kalinovská, Cassovar či Klimkovičova. "dodala.DPMK cestujúcej verejnosti odporúča vyhradiť si väčšiu časovú rezervu. Podľa zverejnených informácií došlo ráno pre zapadnuté vozidlá napríklad k výpadku spojov na linke 11 či 20.