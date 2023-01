Pre sneženie je znížená dohľadnosť do 100 metrov v lokalite Štrba

Bratislava 28. januára (TASR) - Pre silné sneženie je znížená dohľadnosť do 100 metrov v lokalite Štrba. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.



Upozornenie platí aj pre horský priechod Šútovce a cestu I/64 v úseku Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo, ktoré sú v zimnej sezóne uzavreté pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Horský priechod Herlianske sedlo a cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sú v zimnom období neudržiavané a uzavreté pre všetku dopravu.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. "Na úsekoch ciest vo vyššie položených častiach stredného a východného Slovenska sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov," upozornila SSC. Na cestách tretej triedy v obvode Kokava nad Rimavicou a II/531 v okrese Rimavská Sobota sa miestami nachádza aj zľadovatený sneh s hrúbkou jedného centimetra. Zľadovatený sneh od štyroch do piatich centimetrov je na ceste II/578 v úseku Skalka - Kremnica.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na HP Vrchslatina, Dobšiná, Vernár, Makov, Besník, Fačkov, Čertovica, Grajnár, Súľová, Príslop, Klenov, Podspády, Štós, Chorepa, Herlianske sedlo, Pusté Pole, Huty je vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov, na HP Branisko do štyroch až piatich centimetrov.