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SLEDUJEME: Slovensko zasypáva sneh, hrozí aj poľadovica
Výstrahu druhého stupňa pred snežením vydali meteorológovia len pre okres Bratislava.
Autor TASR/TERAZ.sk,aktualizované
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Bratislava 26. novembra (TASR/Teraz.sk) - Takmer celé územie Slovenska zasiahla vo štvrtok snehová nádielka. Pre väčšinu okresov platí aj výstraha pred poľadovicou. Výstrahu druhého stupňa pred snežením vydali meteorológovia len pre okres Bratislava.
Nitra 26. novembra (TASR) - Dopravu v Nitrianskom kraji už od ranných hodín komplikuje sneženie. Aktuálne sneží na celom území kraja, cesty sa šmýkajú, s čím súvisia viaceré udalosti v cestnej premávke, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Slovenská správa ciest uviedla, že na úseku diaľnice R1 Nitra-západ - Beladice je na povrchu vozovky miestami čerstvý sneh. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Nitra a Zálužie. Na viacerých úsekoch ciest v Nitrianskom kraji sa nachádza vrstva kašovitého snehu.
Výrazné kolóny sa tvoria na ceste z Nitry do Cabaj-Čápora, kde riadia premávku policajné hliadky. Cesta je aktuálne zatvorená pre kamióny.
Polícia vyzýva všetkých vodičov, aby sa predovšetkým plne venovali vedeniu vozidla, prispôsobili rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami a jazdili s maximálnou opatrnosťou.
Trenčín 26. novembra (TASR) - Polícia apeluje na vodičov, aby vo štvrtok pre poveternostné podmienky zvýšili pozornosť na cestách na celom území Trenčianskeho kraja. Hliadky sú v teréne a aktuálnu dopravnú situáciu monitorujú. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Vodičom policajti pripomenuli, aby prispôsobili rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, dodržiavali dostatočný odstup od vozidiel, vyhli sa prudkému brzdeniu a náhlym manévrom, nezabúdali na zimné pneumatiky, ako i odstránenie snehu a ľadu z vozidla pred jazdou.
Motoristi by podľa policajtov mali počítať s možnosťou tvorby poľadovice, a to najmä na mostoch a v horských úsekoch. „Nepodceňujte aktuálny stav ciest, zbytočne sa neponáhľajte a dbajte na svoju bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných,“ zdôraznila polícia.
Trnava 26. novembra (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) uskutočnila prvé výjazdy v rámci aktuálnej zimnej sezóny. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky vyrazili krajskí cestári do terénu už v stredu (25. 11.) o 17.45 h zo strediska v Červeníku. Dôvodom bol preventívny posyp pri namŕzajúcom mrholení a slabom snežení. Informovali o tom z odboru komunikácie TTSK.
Počas stredajšieho večera, noci a nasledujúceho rána sa postupne zapojili aj ďalšie cestárske strediská. Z Piešťan vyrazilo jedno vozidlo na úsek Havran, z Veľkého Medera tri, z Bukovej dve, z Galanty a Serede po štyri, zo Senice päť a zo Šamorína tri vozidlá. Pri prvých zásahoch tak bolo z ôsmich stredísk nasadených celkovo 25 vozidiel.
Situáciu na cestách komplikovalo sneženie, mrznúce mrholenie a tvorba poľadovice. Cestári reagovali aj na hlásenia polície o vrstve snehu na vozovkách a mostoch. Vývoj počasia naďalej monitorujú a podľa potreby zasahujú. Najhustejšie sneženie aktuálne zaznamenávajú v okrese Dunajská Streda.
Prvé výjazdy v aktuálnej sezóne sa uskutočnili o tri dni neskôr ako v predchádzajúcom roku. Vlani vyrazili krajskí cestári prvýkrát do terénu už 22. novembra, a to zo stredísk v Dunajskej Strede, Veľkom Mederi a Šamoríne.
Počas tohtoročnej zimnej sezóny bude SÚC TTSK zabezpečovať zjazdnosť takmer 1900 kilometrov ciest. K dispozícii má približne 100 kusov techniky vrátane 54 sypačov, personálne kapacity a zásoby posypového materiálu.
TTSK vyzýva vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy stavu vozovky, dodržiavali bezpečný odstup a umožnili plynulý prejazd vozidiel zimnej údržby. V prípade potreby môžu obyvatelia kontaktovať nonstop dispečing zimnej údržby SÚC TTSK.
Zvolen 26. novembra (TASR) - Pri zimnej údržbe miestnych komunikácií postupujú vo Zvolene podľa operačného plánu. Verejnosť má k dispozícii viacero možností, ako v rámci nej nahlásiť podnet. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Spresnila, že samospráva operačný plán zverejňuje na svojom webe. Mesto sa stará o viac ako 100 kilometrov ciest a o viac ako 100 kilometrov chodníkov. Zimnú údržbu zabezpečuje prostredníctvom zmluvného dodávateľa - spoločnosti Valtec, ktorá podľa samosprávy uspela v elektronickej aukcii na výber dodávateľa s najlepšou ponukou. „Časť zimnej údržby zabezpečujeme vlastnými kapacitami, Strediskom komunálnych služieb,“ objasnila hovorkyňa.
Ako ďalej uviedla, spoločnosť Valtec má dispečing, ktorý funguje nepretržite v období od začiatku zimnej údržby až do jej ukončenia. „To je do 31. marca príslušného kalendárneho roka v dennej aj nočnej dobe, ako aj v dňoch pracovného voľna a cez sviatky,“ podotkla. Rovnako sa občania môžu ozvať s podnetom aj na Stredisko komunálnych služieb prostredníctvom emailu [email protected] či na oddelenie dopravy cez email [email protected].
Spoločnosť Valtec má k dispozícii 16 kusov techniky, súčasťou sú veľké a malé traktory a posýpače. Mestské stredisko disponuje štyrmi kusmi techniky, sú to najmä malé traktory. V ňom je 21 zamestnancov, ktorí sa v rámci zimnej údržby starajú najmä o Námestie Slovenského národného povstania a priľahlé chodníky. Obsluhujú však aj chodníky a miestne komunikácie v iných častiach mesta podľa operačného plánu. Pšenáková konštatovala, že v pláne má presne vymedzené lokality údržby aj spoločnosť Valtec. Zmluvný vzťah je uzavretý na štyri roky, jeho predmetom je letná aj zimná údržba. „Každý kalendárny rok je na zimnú údržbu v zmysle zmluvy v rozpočte približne 1,4 milióna eur,“ zhrnula s tým, že cielená je na zabezpečenie zjazdnosti príjazdových ciest a schodnosti chodníkov.
Bratislava 26. novembra (TASR) - Na juhu západného a stredného Slovenska a na cestách vo vyšších polohách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja sa nachádza vrstva čerstvého alebo utlačeného snehu. Miestami zľadovatený sneh je na úseku cesty Podbiel - Huty a na cestách tretích tried v obvode Trstená. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úseku diaľnice R1 Nitra-západ - Beladice je na povrchu vozovky miestami čerstvý sneh hrúbky jedného centimetra,“ priblížili cestári. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Nitra, Zálužie a Zeleneč.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa nich zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Zjazdné sú taktiež horské priechody, na ktorých je povrch vozoviek prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Cukmantel, Veľké Pole, Havran, Biela Hora, Pezinská Baba, Huty a Podspády sa nachádza jedno- až trojcentimetrový čerstvý až utlačený sneh. Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.
Na takmer celom území Slovenska môže vo štvrtok snežiť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Pre väčšinu okresov platí aj výstraha pred poľadovicou. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahu druhého stupňa pred snežením vydali meteorológovia len pre okres Bratislava. Snežiť by nemalo na krajnom východe SR a v okresoch Komárno a Nové Zámky. „Miestami sa očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne v priebehu 12 hodín desať centimetrov nového snehu. Výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb),“ priblížili odborníci.
Výstraha pred poľadovicou platí vo všetkých krajoch okrem Žilinského. Tvorba poľadovice predstavuje podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava, pohyb osôb či infraštruktúra.
Dopravu v celom Nitrianskom kraji komplikuje sneženie
Nitra 26. novembra (TASR) - Dopravu v Nitrianskom kraji už od ranných hodín komplikuje sneženie. Aktuálne sneží na celom území kraja, cesty sa šmýkajú, s čím súvisia viaceré udalosti v cestnej premávke, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Slovenská správa ciest uviedla, že na úseku diaľnice R1 Nitra-západ - Beladice je na povrchu vozovky miestami čerstvý sneh. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Nitra a Zálužie. Na viacerých úsekoch ciest v Nitrianskom kraji sa nachádza vrstva kašovitého snehu.
Výrazné kolóny sa tvoria na ceste z Nitry do Cabaj-Čápora, kde riadia premávku policajné hliadky. Cesta je aktuálne zatvorená pre kamióny.
Polícia vyzýva všetkých vodičov, aby sa predovšetkým plne venovali vedeniu vozidla, prispôsobili rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami a jazdili s maximálnou opatrnosťou.
Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť vodičov pre sneženie v Trenčianskom kraji
Trenčín 26. novembra (TASR) - Polícia apeluje na vodičov, aby vo štvrtok pre poveternostné podmienky zvýšili pozornosť na cestách na celom území Trenčianskeho kraja. Hliadky sú v teréne a aktuálnu dopravnú situáciu monitorujú. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Vodičom policajti pripomenuli, aby prispôsobili rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, dodržiavali dostatočný odstup od vozidiel, vyhli sa prudkému brzdeniu a náhlym manévrom, nezabúdali na zimné pneumatiky, ako i odstránenie snehu a ľadu z vozidla pred jazdou.
Motoristi by podľa policajtov mali počítať s možnosťou tvorby poľadovice, a to najmä na mostoch a v horských úsekoch. „Nepodceňujte aktuálny stav ciest, zbytočne sa neponáhľajte a dbajte na svoju bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných,“ zdôraznila polícia.
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja nasadila pri prvých zimných zásahoch 25 vozidiel
Trnava 26. novembra (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) uskutočnila prvé výjazdy v rámci aktuálnej zimnej sezóny. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky vyrazili krajskí cestári do terénu už v stredu (25. 11.) o 17.45 h zo strediska v Červeníku. Dôvodom bol preventívny posyp pri namŕzajúcom mrholení a slabom snežení. Informovali o tom z odboru komunikácie TTSK.
Počas stredajšieho večera, noci a nasledujúceho rána sa postupne zapojili aj ďalšie cestárske strediská. Z Piešťan vyrazilo jedno vozidlo na úsek Havran, z Veľkého Medera tri, z Bukovej dve, z Galanty a Serede po štyri, zo Senice päť a zo Šamorína tri vozidlá. Pri prvých zásahoch tak bolo z ôsmich stredísk nasadených celkovo 25 vozidiel.
Situáciu na cestách komplikovalo sneženie, mrznúce mrholenie a tvorba poľadovice. Cestári reagovali aj na hlásenia polície o vrstve snehu na vozovkách a mostoch. Vývoj počasia naďalej monitorujú a podľa potreby zasahujú. Najhustejšie sneženie aktuálne zaznamenávajú v okrese Dunajská Streda.
Prvé výjazdy v aktuálnej sezóne sa uskutočnili o tri dni neskôr ako v predchádzajúcom roku. Vlani vyrazili krajskí cestári prvýkrát do terénu už 22. novembra, a to zo stredísk v Dunajskej Strede, Veľkom Mederi a Šamoríne.
Počas tohtoročnej zimnej sezóny bude SÚC TTSK zabezpečovať zjazdnosť takmer 1900 kilometrov ciest. K dispozícii má približne 100 kusov techniky vrátane 54 sypačov, personálne kapacity a zásoby posypového materiálu.
TTSK vyzýva vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy stavu vozovky, dodržiavali bezpečný odstup a umožnili plynulý prejazd vozidiel zimnej údržby. V prípade potreby môžu obyvatelia kontaktovať nonstop dispečing zimnej údržby SÚC TTSK.
Pri zimnej údržbe miestnych komunikácií postupujú vo Zvolene podľa operačného plánu
Zvolen 26. novembra (TASR) - Pri zimnej údržbe miestnych komunikácií postupujú vo Zvolene podľa operačného plánu. Verejnosť má k dispozícii viacero možností, ako v rámci nej nahlásiť podnet. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Spresnila, že samospráva operačný plán zverejňuje na svojom webe. Mesto sa stará o viac ako 100 kilometrov ciest a o viac ako 100 kilometrov chodníkov. Zimnú údržbu zabezpečuje prostredníctvom zmluvného dodávateľa - spoločnosti Valtec, ktorá podľa samosprávy uspela v elektronickej aukcii na výber dodávateľa s najlepšou ponukou. „Časť zimnej údržby zabezpečujeme vlastnými kapacitami, Strediskom komunálnych služieb,“ objasnila hovorkyňa.
Ako ďalej uviedla, spoločnosť Valtec má dispečing, ktorý funguje nepretržite v období od začiatku zimnej údržby až do jej ukončenia. „To je do 31. marca príslušného kalendárneho roka v dennej aj nočnej dobe, ako aj v dňoch pracovného voľna a cez sviatky,“ podotkla. Rovnako sa občania môžu ozvať s podnetom aj na Stredisko komunálnych služieb prostredníctvom emailu [email protected] či na oddelenie dopravy cez email [email protected].
Spoločnosť Valtec má k dispozícii 16 kusov techniky, súčasťou sú veľké a malé traktory a posýpače. Mestské stredisko disponuje štyrmi kusmi techniky, sú to najmä malé traktory. V ňom je 21 zamestnancov, ktorí sa v rámci zimnej údržby starajú najmä o Námestie Slovenského národného povstania a priľahlé chodníky. Obsluhujú však aj chodníky a miestne komunikácie v iných častiach mesta podľa operačného plánu. Pšenáková konštatovala, že v pláne má presne vymedzené lokality údržby aj spoločnosť Valtec. Zmluvný vzťah je uzavretý na štyri roky, jeho predmetom je letná aj zimná údržba. „Každý kalendárny rok je na zimnú údržbu v zmysle zmluvy v rozpočte približne 1,4 milióna eur,“ zhrnula s tým, že cielená je na zabezpečenie zjazdnosti príjazdových ciest a schodnosti chodníkov.
Na juhu západného a stredného Slovenska je na cestách čerstvý sneh
Bratislava 26. novembra (TASR) - Na juhu západného a stredného Slovenska a na cestách vo vyšších polohách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja sa nachádza vrstva čerstvého alebo utlačeného snehu. Miestami zľadovatený sneh je na úseku cesty Podbiel - Huty a na cestách tretích tried v obvode Trstená. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úseku diaľnice R1 Nitra-západ - Beladice je na povrchu vozovky miestami čerstvý sneh hrúbky jedného centimetra,“ priblížili cestári. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Nitra, Zálužie a Zeleneč.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa nich zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Zjazdné sú taktiež horské priechody, na ktorých je povrch vozoviek prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Cukmantel, Veľké Pole, Havran, Biela Hora, Pezinská Baba, Huty a Podspády sa nachádza jedno- až trojcentimetrový čerstvý až utlačený sneh. Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.
SHMÚ: Pre takmer celé Slovensko platí výstraha pred snežením
Na takmer celom území Slovenska môže vo štvrtok snežiť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Pre väčšinu okresov platí aj výstraha pred poľadovicou. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahu druhého stupňa pred snežením vydali meteorológovia len pre okres Bratislava. Snežiť by nemalo na krajnom východe SR a v okresoch Komárno a Nové Zámky. „Miestami sa očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne v priebehu 12 hodín desať centimetrov nového snehu. Výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb),“ priblížili odborníci.
Výstraha pred poľadovicou platí vo všetkých krajoch okrem Žilinského. Tvorba poľadovice predstavuje podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava, pohyb osôb či infraštruktúra.