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Pre tragickú udalosť v Kolačkove vyhlásil okres mimoriadnu situáciu
Miestnu osadu zasiahol vo štvrtok hodinu po polnoci požiar, ktorý zničil približne 14 obydlí.
Autor TASR,aktualizované
Kolačkov 26. novembra (TASR) - Pre tragickú udalosť v Kolačkove vyhlásili vo štvrtok o 15.00 h mimoriadnu situáciu na úrovni celého okresu Stará Ľubovňa. Pre TASR to potvrdila prednostka tamojšieho okresného úradu Katarína Tomková.
Miestnu osadu zasiahol vo štvrtok hodinu po polnoci požiar, ktorý zničil približne 14 obydlí. V zhorenisku našli aj mŕtve dieťa a po ďalších dvoch nezvestných pátrajú.
Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Ingrida Pavlovská podvečer spresnila, že po požiari boli nájdené pozostatky, ktorých totožnosť však zatiaľ identifikovaná nebola. Potvrdila, že aktuálne evidujú tri nezvestné deti vo veku dva, šesť a 14 rokov. „V priebehu dokumentovania následkov požiaru boli nájdené pozostatky, ktorých totožnosť zatiaľ nebola identifikovaná, z uvedeného dôvodu nie je možné potvrdiť, že ide o nezvestné deti,“ uviedla hovorkyňa s tým, že identifikácia bude predmetom ďalšieho vyšetrovania v rámci nariadenej súdnej pitvy. Dodala, že vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu a vykonávaným procesným úkonom nie je momentálne možné poskytnúť bližšie informácie.
Miestnu osadu zasiahol vo štvrtok hodinu po polnoci požiar, ktorý zničil približne 14 obydlí. V zhorenisku našli aj mŕtve dieťa a po ďalších dvoch nezvestných pátrajú.
Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Ingrida Pavlovská podvečer spresnila, že po požiari boli nájdené pozostatky, ktorých totožnosť však zatiaľ identifikovaná nebola. Potvrdila, že aktuálne evidujú tri nezvestné deti vo veku dva, šesť a 14 rokov. „V priebehu dokumentovania následkov požiaru boli nájdené pozostatky, ktorých totožnosť zatiaľ nebola identifikovaná, z uvedeného dôvodu nie je možné potvrdiť, že ide o nezvestné deti,“ uviedla hovorkyňa s tým, že identifikácia bude predmetom ďalšieho vyšetrovania v rámci nariadenej súdnej pitvy. Dodala, že vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu a vykonávaným procesným úkonom nie je momentálne možné poskytnúť bližšie informácie.