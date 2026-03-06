< sekcia Slovensko
Pre Tunisko platí naďalej druhý stupeň cestovného odporúčania
Ministerstvo neodporúča cestovať do oblastí pri hraniciach s Líbyou a Alžírskom a do oblasti národného parku Džebel eš-Šaánbí (Chaambi Mountain).
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pripomína, že pre Tunisko platí naďalej druhý stupeň cestovného odporúčania, teda zvážiť nevyhnutnosť cestovania. Informuje o tom na svojom webe.
„Napriek úsiliu tuniských úradov v oblasti bezpečnosti ministerstvo naďalej upozorňuje na bezpečnostné riziká súvisiace s možnými teroristickými útokmi, a to aj v letoviskách a na miestach so zvýšenou koncentráciou turistov,“ konštatuje rezort diplomacie, podľa ktorého je síce bezpečnostná situácia v Tunisku relatívne stabilná, avšak riziko bezpečnostných incidentov nemožno úplne vylúčiť.
Ministerstvo neodporúča cestovať do oblastí pri hraniciach s Líbyou a Alžírskom a do oblasti národného parku Džebel eš-Šaánbí (Chaambi Mountain), kde je bezpečnostná situácia nestabilná a prebiehajú bezpečnostné operácie. Odporúča tiež zvážiť nevyhnutnosť cestovania do guvernorátov Kasserine a Le Kef a do púštnych oblastí južne od miest El Borma a Dehiba. Pripomína, že v niektorých zónach je pohyb civilistov obmedzený alebo podlieha vojenskej kontrole.
Z bezpečnostných dôvodov odporúča taktiež využívať hlavné cestné komunikácie, necestovať po zotmení a neprenocovať mimo turistických zón.
V súvislosti so zhoršením bezpečnostnej situácie v regióne Blízkeho východu môže podľa ministerstva dochádzať k uzatváraniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín regiónu.
Slovenská republika nemá v Tunisku veľvyslanectvo. Možnosti konzulárnej pomoci sú tak podľa ministerstva obmedzené. V naliehavých prípadoch je možné obrátiť sa na Veľvyslanectvo Českej republiky v Tunise alebo na veľvyslanectvo iného členského štátu Európskej únie. V prípade núdze je možné kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. Linka je dostupná nonstop. Odporúčania ministerstva smerujú aj k službe dobrovoľnej registrácie cesty do zahraničia prostredníctvom webovej stránky rezortu alebo mobilnej aplikácie Svetobežka.
