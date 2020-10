Pre veriacich platí pôst za odvrátenie pandémie nového koronavírusu

Bratislava 39. októbra (TASR) – Pre veriacich platí od piatka pôst za odvrátenie nového koronavírusu. Vyhlásili ho biskupi Slovenska s tým, že zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne Modlitbu za Slovensko. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie," uviedol predseda KBS Stanislav Zvolenský. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, by sa mali počas týchto ôsmich piatkov postiť takým spôsobom, ako sa zvyknú postiť na Veľký piatok. To znamená, že sa majú zdržať mäsitých pokrmov, najesť sa dosýta len raz za deň a ešte dvakrát zjesť niečo menšie.



Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň Modlitbu za Slovensko a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi. "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami, ale aj zanedbávaním dobrého. A tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí, a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo," dodal Zvolenský.