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Pre viaceré okresy na strednom Slovensku schvália vyše 3,3 milióna eur

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Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Kabinet sa v úvode štvrtkovej schôdze zaoberá práve sociálno-ekonomickou situáciou a problémami Podpoľania, Novohradu, Gemera i Horehronia.

Autor TASR
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Kriváň 27. augusta (TASR) - Vláda by mala vyčleniť vyše 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v širšom regióne okresov Detva, Lučenec, Brezno a Revúca. Na začiatku štvrtkového výjazdového rokovania v obci Kriváň (okres Detva) to avizoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Kabinet sa v úvode štvrtkovej schôdze zaoberá práve sociálno-ekonomickou situáciou a problémami Podpoľania, Novohradu, Gemera i Horehronia. Fico avizoval, že vláda by mala schváliť 33 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v týchto regiónoch priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti.

„Uznesenie, ktoré máme prijať, bolo tvorené na základe diskusií a stretnutí s relevantnými predstaviteľmi regiónov, ktorých sa opatrenia týkajú,“ zdôraznil premiér.
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