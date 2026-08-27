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Pre viaceré okresy na strednom Slovensku schvália vyše 3,3 milióna eur
Kabinet sa v úvode štvrtkovej schôdze zaoberá práve sociálno-ekonomickou situáciou a problémami Podpoľania, Novohradu, Gemera i Horehronia.
Autor TASR
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Kriváň 27. augusta (TASR) - Vláda by mala vyčleniť vyše 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v širšom regióne okresov Detva, Lučenec, Brezno a Revúca. Na začiatku štvrtkového výjazdového rokovania v obci Kriváň (okres Detva) to avizoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Kabinet sa v úvode štvrtkovej schôdze zaoberá práve sociálno-ekonomickou situáciou a problémami Podpoľania, Novohradu, Gemera i Horehronia. Fico avizoval, že vláda by mala schváliť 33 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v týchto regiónoch priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti.
„Uznesenie, ktoré máme prijať, bolo tvorené na základe diskusií a stretnutí s relevantnými predstaviteľmi regiónov, ktorých sa opatrenia týkajú,“ zdôraznil premiér.
Kabinet sa v úvode štvrtkovej schôdze zaoberá práve sociálno-ekonomickou situáciou a problémami Podpoľania, Novohradu, Gemera i Horehronia. Fico avizoval, že vláda by mala schváliť 33 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v týchto regiónoch priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti.
„Uznesenie, ktoré máme prijať, bolo tvorené na základe diskusií a stretnutí s relevantnými predstaviteľmi regiónov, ktorých sa opatrenia týkajú,“ zdôraznil premiér.