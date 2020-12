Pre voľne žijúce zvieratá predstavuje pyrotechnika stres

Bratislava 31. decembra (TASR) - Pre voľne žijúce živočíchy, ktoré majú dobre vyvinutý sluch, predstavuje ohňostroj a delobuchy stres. Prirodzene pred ním utekajú. Uviedla pre TASR zoologička Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Andrea Lešová.



V dôsledku úniku pred zvukom jedince chránených voľne žijúcich zvierat, napr. kamzíky, často utekajú cez nepriaznivý terén. Môžu si tak spôsobiť zranenie a nakoniec to môže mať podľa Lešovej fatálne následky. "Okrem priameho ohrozenia je potrebné uvedomiť si fakt, že obdobie núdze je pre voľne žijúce živočíchy najkritickejšia časť roka. Musia maximálne šetriť energiu, aby toto obdobie vôbec prežili," povedala zoologička. Dodala, že každý zbytočný výdaj energie predstavuje záťaž. Ak má záťaž opakované pôsobenie, tak to môže mať pre živočíchy tragické následky.



Hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová pre TASR priblížila, že ohňostroje najmä na horských chatách, spôsobujú zvieratám aj smrť zo stresu. Pri bezhlavom úniku môžu zvieratá strhnúť lavínu alebo spadnúť zo strmých zrázov. "Nebezpečenstvo hrozí aj v okolí obcí, keď zver únikom križuje dopravnú cestnú sieť a môže dôjsť k zrážkam s dopravným prostriedkom," poznamenala.



Pyrotechnika plaší aj vtáky. "Nebezpečenstvo spočíva najmä v stratách energie v období núdze. Takúto stratu jednoducho v zimnom období jedinec nemusí dokázať nahradiť z ťažko dostupnej potravy," tvrdí Lešová. Pri pyrotechnike je podľa zoologičky aj isté riziko priameho poranenia zvieraťa.



Živočíchy v lese možno chrániť jedine ich nevyrušovaním, a to obmedzením používania akustickej pyrotechniky, podotkla zoologička.