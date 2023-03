Na horách opatrne, platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 1. marca (TASR) - Pre všetky pohoria Slovenska aktuálne platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Ivan Chlebovec zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Hlavným lavínovým problémom je vetrom previaty sneh, ktorý na slnkom osvetlených svahoch oťažieva. "Silný severný vietor posledných dní transportoval sneh z poslednej periódy sneženia na záveterné svahy a žľaby pohorí. Tam sa nachádzajú dosky vetrom naviateho snehu, ktorých spoločná vlastnosť je vysoká citlivosť na vznik prasklín," priblížil Chlebovec.



Dodal, že najnebezpečnejšie sú miesta, kde sa mení sklon svahu. Tu je možné, hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, uvoľniť lavínu. "Za posledné dva dni sme zaznamenali viacero spontánnych lavín malej až strednej veľkosti, veľké spontánne lavíny sa nepredpokladajú," uviedol.



V stredu sa očakáva jasné počasie so slabým vetrom. Teplota na horách sa bude pohybovať od plus dvoch do mínus troch stupňov Celzia (v polohách od 1000 do 2500 metrov). Podľa Chlebovca sú to priaznivé podmienky pre celkovú stabilizáciu snehovej pokrývky.