Pre výskyt medveďa sa bude vyhlasovať mimoriadna situácia

Bratislava 21. mája (TASR) - Pre výskyt medveďa hnedého sa bude po novom vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení bude zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli medvede prilákať. Zároveň bude samospráva povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody, ktorou sa mení aj zákon o civilnej ochrane. Právnu úpravu v utorok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.



Envirorezort vysvetlil, že ak sú v príčinnej súvislosti výskyt medveďa a vnadiská, likvidácia týchto vnadísk by mala prispieť k návratu medveďa do prirodzeného miesta výskytu. Pôvodný návrh hovoril o pojme "veľká šelma", napokon poslanci pozmenili jeho znenie. Nová legislatíva tak rieši záležitosti týkajúce sa len medveďa hnedého.



Ak vnadiská nebudú príčinou výskytu medveďa, návrh umožňuje povoliť výnimky na elimináciu problémových jedincov, ktoré svojím výskytom a správaním predstavujú potencionálne ohrozenie života, zdravia a škody na majetku.



Vzhľadom na to, že pri výskyte a riešení situácie s medveďom je potrebné postupovať aj v súčinnosti s inými subjektmi, Ministerstvo životného prostredia SR bude po novom oprávnené povoliť výnimku pre tieto subjekty, a to v prípade, ak je vyhlásená mimoriadna situácia.



Rezort doplnil, že na odstrel medveďa by sa správny poriadok nemal uplatňovať na proces povolenia výnimiek. Cieľom je, aby sa v čo najkratšom čase vydali výnimky na odstrel problémového jedinca.



Nová legislatíva má byť účinná dňom vyhlásenia.



Odstrel medveďa budú môcť podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR realizovať aj poľovné združenia a dôvodom odstrelu bude už samotný výskyt medveďa v území, ktoré bude vyhlásené za územie odstrelu. "Dnes sme dokázali vyriešiť veľký právny problém, ktorý bránil odstrelom medveďa aj v prípadoch, keď ešte neprišlo k útoku na človeka. Už nebudeme mať povinnosť reagovať dodatočne, ale odstrely sa budú robiť v záujme ochrany života, zdravia a majetku občanov, preventívne a v predstihu," uviedol v stanovisku minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



Minister zároveň uznal potrebu spolupráce aj na projektoch vzdelávania a informovanosti obyvateľstva v lokalitách dotknutých výskytom medveďa hnedého. Súhlasil aj s obmedzením predmetu zákona len na medveďa hnedého. Cieľom podľa Tarabu naďalej zostáva presadiť kvótu plošného odstrelu medveďov. "Budeme o tom rokovať s Európskou komisiou," zdôraznil.



Opoziční kresťanskí demokrati prijatie novely privítali. Pomôže podľa ich slov zlepšiť život ľudí na Slovensku. Upozornili na to, že ide o ich riešenie problému s medveďmi, ktoré si osvojila vláda a následne ho schválil parlament. "Viacerí politici mesiace sľubovali, že vyriešia tento problém, to sa však nestalo, preto sme prišli s naším riešením a sme radi, že ho dnes prijal parlament," skonštatoval líder KDH Milan Majerský.