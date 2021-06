Pre žiakov ZŠ a SŠ sa bude realizovať program doučovania

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 4. júna (TASR) – Pre žiakov, ktorí sa nevedeli plnohodnotne zapojiť do vzdelávania počas obdobia prerušenej prezenčnej výuky v školách, sa bude v budúcom školskom roku realizovať program doučovania. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.Program bude priamo nadväzovať na program doučovania "Spolu múdrejší", ktorý podporil rezort školstva, a zároveň na program doučovania žiakov základných škôl vysokoškolskými študentmi, koordinovaný Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ).Doučovanie bude zamerané najmä na predmety hlavných vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia, matematika a informatika, človek a spoločnosť, človek a príroda) a prebiehať bude v poobedňajších hodinách buď individuálne, alebo skupinovo (v malých skupinkách do päť žiakov).Výber žiakov, ako aj komunikáciu s ich zákonnými zástupcami bude zabezpečovať škola. Samotné doučovanie bude realizovať doučujúci s pedagogickým vzdelaním. V prípade, že škola nenájde vhodného kandidáta, bude im sprostredkovaný mimovládnou organizáciou alebo vysokou školou. Metodickú podporu programu a spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a vysokými školami bude zabezpečovať ŠPÚ.K programu vznikne aj webový portál, na ktorom bude možné párovať ponuku a dopyt po doučovaní. Tiež na ňom budú zverejňované sprievodné materiály, webináre či informácie o priebehu programu.S cieľom zvýšenia celkového objemu hodín, ktorý žiaci venujú výchovno-vzdelávacím aktivitám, bude podporené celodenné vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zriaďovateľom školských klubov detí (ŠKD) bude v nasledujúcom školskom roku poskytnutá finančná podpora s cieľom kompenzácie poplatkov za ŠKD pre tieto deti. Tým sa zabezpečí podpora ich participácie v kluboch, ktorých činnosť bude rozšírená o cielené neformálne vzdelávacie aktivity zamerané na prehlbovanie a precvičovanie učiva patriaceho k hlavným vzdelávacím oblastiam.Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v Prešove poukázalo na to, že vzdelávanie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) mimo školského prostredia je neefektívne. Komunitné centrá (KC) nedisponujú kapacitou na "", problémom je tiež absencia komunikácie medzi školami a zainteresovanými pomocnými pracovníkmi, ale i sústredenie sa škôl na napĺňanie učebných osnov.