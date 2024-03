Prebieha celoštátne kolo 60. ročníka chemickej olympiády

Bratislava 8. marca (TASR) - V Bratislave prebieha do soboty (9. 3.) celoštátne kolo chemickej olympiády. Ide o jubilejný 60. ročník, myšlienka usporiadať olympiádu v chémii pre študentov stredných škôl vznikla v bývalom Československu. Najlepší účastníci budú SR reprezentovať na medzinárodnej úrovni, tentoraz v hlavnom meste Saudskej Arábie. TASR o tom informovali z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.



Súťaže sa tento rok zúčastňuje 50 študentov z 28 škôl Slovenska, pričom súťažia v dvoch kategóriách. Celoštátne kolo sa koná na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Slávnostné vyhodnotenie prebehne v Primaciálnom paláci v sobotu dopoludnia. Medzinárodná chemická olympiáda sa následne uskutoční v Rijáde od 21. do 30. júla 2024.



Prvá olympiáda v chémii pre študentov stredných škôl sa uskutočnila v Prahe v roku 1964. Z lokálneho podujatia vyrástla až na dnešné celosvetové, kde spolu súperia tímy z mnohých krajín sveta. Od roku 1993/1994 sa Slovensko začalo súťaže zúčastňovať samostatne, pričom každý rok sa slovenskí žiaci vracajú zo sveta s medailami. Do roku 2023 sa súťaže zúčastnilo 160 žiakov, ktorí sa vrátili domov so 106 medailami (11 zlatých, 51 strieborných a 44 bronzových).



Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v tomto roku zvýšilo financie na realizáciu postupových a celoslovenských kôl predmetových súťaží, športových súťaží a predmetových olympiád o takmer 1,6 milióna eur. Podpora a rozvoj s talentovanou mládežou je jednou z nosných priorít rezortu. Zvýšenie je jedným z prvých krokov.