Precner: Záujemcov o službu vyraďujú najmä pre psychickú spôsobilosť

Bratislava 5. augusta (TASR) - Záujemcov o službu v Ozbrojených silách (OS) SR najčastejšie vyraďujú z prijímacieho konania pre psychickú spôsobilosť. V rámci preskúšania z pohybovej výkonnosti robí uchádzačom najväčší problém vytrvalostná disciplína, teda dvanásťminútový beh. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.



"Tento rok k 31. júlu bolo na posúdenie psychickej spôsobilosti, fyzickej zdatnosti a zdravotnej spôsobilosti pozvaných už 2176 občanov. Percento úspešnosti je v každom druhu prijímacieho konania iné, vo všeobecnosti platí, že úspešná je takmer polovica posudzovaných občanov," skonštatovala hovorkyňa. Pomer úspešných a neúspešných žiadateľov je podľa ministerstva dlhodobo približne rovnaký, aj keď počas covidového obdobia zaznamenali nárast nevyhovujúcich žiadateľov.



Pri príprave na preskúšanie z fyzickej zdatnosti je podľa ministerstva obrany vhodné sa najprv otestovať v domácich podmienkach, najlepšie za pomoci inej osoby, ktorá môže pomôcť objektívne zhodnotiť výkony. "Odporúčame vyskúšať si všetky disciplíny a z dvojice voliteľných disciplín si vybrať tú, ktorá viac vyhovuje schopnostiam alebo predispozíciám," uviedla hovorkyňa.



Na všetky disciplíny sa treba pripravovať s dostatočným predstihom. "Týždeň pred samotnými testami je už neskoro," upozornila Precner. Ako dodala, neprospieva ani to, ak uchádzač príde na preskúšanie a testy s bolesťami svalov a celkovou únavou, keďže si deň pred prijímacím konaním testoval svoje limity.



Na posúdenie psychickej spôsobilosti nie je potrebné sa špeciálne pripravovať. Posudzuje sa, či má žiadateľ pracovno-psychické predpoklady na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka. Aj v prípade psychodiagnostického vyšetrenia odporúča rezort nepodceniť význam dostatočného odpočinku a spánku.



Neúspešní žiadatelia sa podľa MO SR môžu hlásiť opakovane. "Kladný výsledok posúdenia psychickej a zdravotnej spôsobilosti platí jeden rok. Nespôsobilí žiadatelia môžu byť opätovne pozvaní na posúdenie psychickej spôsobilosti najskôr šesť mesiacov od predchádzajúceho posúdenia, posúdenie zdravotnej spôsobilosti môže byť opakované najskôr rok od predchádzajúceho posúdenia," spresnila hovorkyňa.



Nový systém zavedený od januára umožnil, aby v prípade, že uchádzač splnil podmienky, avšak aktuálne pre neho nie je vhodná funkcia, bol v prípade vhodnej voľnej funkcie prijatý aj neskôr, a to v rozsahu jedného roka od jeho splnenia podmienok.