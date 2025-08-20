< sekcia Slovensko
Pred 10 rokmi sa pri Červenom Kameni zrazili lietadlá, zahynulo 7 ľudí
K leteckému nešťastiu došlo 20. augusta 2015, keď sa dve lietadlá L 410 krátko po 9. hodine ráno zrazili nad obcou Červený Kameň v okrese Ilava.
Autor TASR
Červený Kameň/Bratislava 20. augusta (TASR) - Počas nácviku hromadného zoskoku parašutistov sa zrazili dve lietadlá, v ktorých sedelo dohromady 38 ľudí. Od leteckej tragédie, pri ktorej zahynuli štyria piloti a traja parašutisti, uplynie v stredu 20. augusta desať rokov.
K leteckému nešťastiu došlo 20. augusta 2015, keď sa dve lietadlá L 410 krátko po 9. hodine ráno zrazili nad obcou Červený Kameň v okrese Ilava. Jedno lietadlo sa zrútilo do ťažko prístupnej oblasti sedla Chotuč a druhé približne dva kilometre od obce Červený Kameň. Na palubách oboch lietadiel bolo po 17 parašutistov a dvaja členovia posádky. Z 38 pasažierov sa podarilo z lietadiel včas vyskočiť 31 parašutistom, štyria členovia posádky a traja parašutisti nehodu neprežili.
Tragická udalosť sa udiala tri dni pred leteckým dňom, ktorý sa mal konať 23. augusta na letisku Aeroklubu Dubnica nad Váhom v Slavnici. O jeho oficiálnom zrušení informovali organizátori krátko po nešťastí. Jednou z obetí leteckého nešťastia bol aj vedúci letovej prevádzky letiska v Slavnici. Práve počas tohto leteckého dňa mali parašutisti predviesť hromadný zoskok.
Príčinou leteckej tragédie bola nedisciplinovanosť pilota jedného z lietadiel. Vyplynulo to z vyšetrovania Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vyšetrovanie, ktoré trvalo sedem mesiacov, ukázalo, že pilot druhého lietadla, ktoré malo byť vzadu a v polohe nižšie od prvého lietadla, sa nevenoval riadeniu, ale foteniu prvého lietadla. Pritom prvé lietadlo dobehol a spôsobil zrážku.
Vyšetrovateľom pohol pri objasnení príčiny leteckej havárie prístroj GPS z lietadla, ktoré nehodu spôsobilo a nezhorelo. Pri objasňovaní príčin havárií veľkých lietadiel sú nápomocné tzv. čierne skrinky, v ktorých sú uložené údaje o režime letu, konverzácii posádky s riadiacimi orgánmi, aj medzi členmi posádky navzájom. Sú v nich zaznamenané presné informácie o práci motorov, výške, rýchlosti a podobne. Malé športové lietadlá, akými sú aj stroje L-410, však čiernu skrinku nemajú, ale čiastočne ju nahrádza práve zariadenie GPS.
S obeťami nešťastia sa 26. augusta 2015 na letisku Aeroklubu Dubnica nad Váhom v Slavnici rozlúčili príbuzní, priatelia, predstavitelia štátnych a samosprávnych inštitúcií, ale aj desiatky fanúšikov leteckého a parašutistického športu. Telesné pozostatky piatich obetí boli počas smútočného aktu vystavené v jednom z hangárov slavnického letiska. Rozlúčku ukončili prelety športových lietadiel s čiernymi stuhami a lietadla L 410 - rovnakého stroja, v akom našlo smrť sedem ľudí.
Tragédiu pripomína aj pamätník, ktorý sa nachádza pri vchode do areálu letiska v Slavnici. Je to veľký kus skaly červenkastej farby, na ktorej sú umiestené fotografie a mená siedmich obetí. Kameň priviezli priamo z miesta nehody.
