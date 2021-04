Pred 100 rokmi sa narodil predstaviteľ krajanov v zahraničí Š. Roman

Bratislava 17. apríla (TASR) - Pred 100 rokmi sa narodil významný predstaviteľ krajanov v zahraničí Štefan Boleslav Roman. Jeho osobnosť si pri tejto príležitosti pripomenula Matica slovenská prvým životopisným historickým dokumentom. TASR o tom informovala hovorkyňa Matice slovenskej (MS) Veronika Grznárová.



Roman podľa matice podporoval krajanský život Slovákov a tiež bojoval za práva Slovákov a samostatnú demokratickú Slovenskú republiku. "Aj napriek pracovnému vyťaženiu sa stal dôležitým politickým hlasom Slovákov vo svete. Ako predseda Svetového kongresu Slovákov zjednotil slovenský exil v zahraničí a ovplyvňoval kanadských i amerických prezidentov v prospech vzniku samostatnej Slovenskej republiky," uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper.



Štefan Boleslav Roman sa narodil 17. apríla 1921 vo Veľkom Ruskom na východe Slovenska. V šestnástich rokoch emigroval so svojím bratom do Kanady. Ako presvedčený gréckokatolík dal postaviť Katedrálu Premenenia Pána v Markhame, ktorá je zväčšeninou ruskovského gréckokatolíckeho kostola. Katedrálu posvätil pápež Ján Pavol II. v roku 1984. Roman zomrel v roku 1988 v kanadskom Toronte. Je nositeľom viacerých vyznamenaní vrátane Radu Bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam.