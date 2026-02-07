< sekcia Slovensko
Pred 100 rokmi sa v rozhlasovom éteri prvýkrát ozvala slovenčina
V týždni od 7. do 14. februára 1926 pražská a brnianska pobočka rozhlasovej stanice Radiojournal vysielala vybraný program.
TASR
Košice 7. februára (TASR) - Pred 100 rokmi sa v rozhlasovom éteri prvýkrát ozvala slovenčina. Stalo sa tak v nedeľu 7. februára 1926 v rámci celoštátneho propagačného týždňa rádiofónie, ako sa v tom čase označovalo rozhlasové vysielanie. TASR o tom informoval Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa venuje dejinám žurnalistiky. Storočnicu pravidelného rozhlasového vysielania si Slovensko pripomenie v lete.
V týždni od 7. do 14. februára 1926 pražská a brnianska pobočka rozhlasovej stanice Radiojournal vysielala vybraný program, pričom do rozhlasu prehovorili aj „niektoré vynikajúce osoby štátu“.
„Do tohto dôležitého propagačného podujatia, organizovaného v rámci série pokusných rozhlasových vysielaní, sa zapojili aj pracovníci a nadšenci z Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Košiciach, ktorí len necelé dva mesiace predtým, krátko pred Vianocami v roku 1925, uskutočnili z Hanisky pri Košiciach historicky prvé pokusné rozhlasové vysielanie na území Slovenska,“ povedal.
V rámci košického „týždňa rádiofónie“, ktorý bol druhým pokusným rozhlasovým vysielaním na Slovensku, bolo od 20.00 do 21.00 h možné počúvať program vysielaný z Hanisky pri Košiciach, a po 21.00 h program z Prahy a Brna.
„Týždeň rádiofónie otvoril príhovorom župan Košickej župy Juraj Slávik, čím sa zapísal do histórie rozhlasového vysielania - išlo o prvý slovenský hovorený prejav v rozhlasovom éteri,“ priblížil Gladiš, podľa ktorého si Slávik uvedomoval dejinný význam tohto okamihu a možnosť vystúpiť v rozhlase využil najmä na poďakovanie.
„Pred niekoľkými rokmi slovenčina utisnutá do skromných príbytkov, zatlačená len do rodín, nemala možnosti zaznievať na fórach a zdalo sa už, že je určená k vymretiu. (...) Preto prvé slovo, ktoré sa nesie československým rozhlasom zo Slovenska, je prejavom vďaky a úcty k tým priateľom v zahraničí, ktorí oslobodenie Slovákov a československého národa pripravovali, ktorí sa nás ujali v dňoch babylonského zajatia,“ povedal vtedy Slávik.
Pravidelné rozhlasové vysielanie sa na Slovensku začalo 3. augusta 1926 z provizórneho štúdia vo vládnej budove na dnešnej Gondovej ulici v Bratislave.
