Pred 100 rokmi získali československé ženy volebné právo

Bratislava 29. februára (TASR) – V sobotu uplynulo 100 rokov od získania volebného práva pre československé ženy. Slovenská republika si tak počas parlamentných volieb 2020 pripomína udalosť, keď ženy v Československu prvýkrát pristúpili k volebným urnám a zároveň mohli byť zvolené ako zástupkyne ľudu do parlamentu. TASR o tom informovala komunikačná manažérka Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) Viera Böttcher.



"Nová československá republika sa prihlásila k hodnotám demokracie a rovnosti pre všetkých občanov, a teda aj všetky občianky. Reflektovala zároveň skúsenosť s národnostným útlakom Čechov a Slovákov a deklarovala vo svojej ústave politické a kultúrne práva pre všetky menšiny žijúce na území nového štátu. Na svoju dobu to nebola samozrejmosť," uviedla riaditeľka IVPR Silvia Porubänová.



IVPR si toto výročie podľa Böttcher bude pripomínať po celý rok sériou vzdelávacích podujatí a kampaňou Storočie voľby prostredníctvom sociálnych médií. Cieľom je pripomenúť si nielen 100. výročie volebného práva žien, ale zviditeľniť výsledky práce mnohých žien, ktoré si ho vybojovali a angažovali sa ako občianske aktivistky a priekopníčky, autorky učiteľky, publicistky a spisovateľky, vedkyne, osvetové pracovníčky a političky.



"To neboli len odvážne ženy, ktoré vystúpili za svoje práva. Boli to najmä vzdelané ženy, ktoré si priali inú budúcnosť pre svoje dcéry. Takú budúcnosť, v ktorej sa k ľuďom nepristupuje odlišne na základe pohlavia či iného určenia, ale výlučne na základe hodnoty ľudskej dôstojnosti," priblížila historička a analytička IVPR Jana Jablonická-Zezulová.



Böttcher doplnila, že IVPR v spolupráci s partnermi zorganizuje počas roka 2020 niekoľko osvetových aktivít zameraných na pripomenutie si tohto historického medzníka pre ženy a je zároveň mementom pripomínajúcim, že úsilie žien o dosiahnutie občianskej a politickej rovnoprávnosti, začaté pred viac ako 100 rokmi, sa ešte neskončilo. "Obhajoba ľudských práv, dôstojnosti a autonómie žien na Slovensku si totiž vyžaduje našu plnú pozornosť a bez občianskeho aktivizmu by boli ohrozené," uzavrela Böttcher.