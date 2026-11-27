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Pred 105 rokmi sa narodil Alexander Dubček, tvár Pražskej jari
Alexander Dubček sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci. Zhodou okolností v tom istom dome, kde sa narodil Ľudovít Štúr.
Autor TASR
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Uhrovec/Bratislava 27. novembra (TASR) - Stal sa symbolom Pražskej jari či socializmu s ľudskou tvárou. Koncom 60. rokov minulého storočia stál Alexander Dubček totiž na čele obrodného procesu v Československu, ktorý však potlačil vpád vojsk Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom.
V piatok 27. novembra uplynie od narodenia politika a jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín 105 rokov. Aj napriek tomu, že v roku 1968 zastával post prvého tajomníka Ústredného výboru (ÚV) Komunistickej strany Československa (KSČ), sa s jeho pôsobením spájala ľudskosť, slušnosť a snaha demokraticky reformovať Československú socialistickú republiku (ČSSR).
Alexander Dubček sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci. Zhodou okolností v tom istom dome, kde sa narodil Ľudovít Štúr. Veľa nechýbalo a narodil by sa v Spojených štátoch amerických (USA). Jeho otec Štefan Dubček totiž v roku 1912 odišiel pracovať do Chicaga ako tesár. Po štyroch rokoch strávených v rodnej obci sa celá rodina odsťahovala do dnešného Biškeku v Kirgizsku, ktoré bolo vtedy súčasťou Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR), kde Dubčekovi rodičia pôsobili v družstve Interhelpo.
Z dôvodu ťažkých klimatických podmienok členovia družstva postupne Kirgizsko opúšťali. Dubčekovci sa v roku 1933 tiež presťahovali do mesta Gorkij (dnes Nižnij Novgorod, Rusko). Do Československa sa vrátili o päť rokov neskôr. Krajina sa však zakrátko rozpadla a Dubčekovci sa stali občanmi vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945).
Nesúhlas s politikou vojnovej republiky vyjadril mladý Dubček nielen vstupom do vtedy ilegálnej Komunistickej strany Slovenska (KSS), ale aj účasťou v Slovenskom národnom povstaní (SNP). V SNP bojoval aj so svojím bratom a bol dvakrát zranený. Po skončení druhej svetovej vojny sa oženil a usadil v Trenčíne, kde sa začala jeho politická kariéra.
Krátko po komunistickom februárovom prevrate v roku 1948 dostal ponuku pracovať v politických štruktúrach KSS. V roku 1953 sa stal vedúcim tajomníkom Krajského výboru KSS v Banskej Bystrici. O dva roky neskôr odišiel do Moskvy študovať na Vysokú školu politickú pri Ústrednom výbore (ÚV) Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ). Po návrate na Slovensko nastúpil v septembri 1958 do funkcie vedúceho tajomníka Krajského výboru KSS v Bratislave a v apríli 1963 ho zvolili do funkcie prvého tajomníka Ústredného výboru (ÚV) KSS.
Od polovice 60. rokov 20. storočia spoločnosť v socialistickom Československu stále otvorenejšie vyjadrovala nespokojnosť s režimom, pričom kritické hlasy zaznievali aj v samotnej vládnucej komunistickej strane. V nej sa sformovala skupina reformných komunistov na čele s Dubčekom, pre ktorého sa osudovým stal január 1968, keď ho zvolili do funkcie prvého tajomníka ÚV Komunistickej strany Československa (KSČ).
Z pozície najvyššieho predstaviteľa štátu sa pokúsil o reformu totalitného systému. Svojím reformným úsilím, známym ako Pražská jar, sa nestal len najobľúbenejším politikom v ČSSR, ale aj svetovo známou osobnosťou. Jeho úsilie, nazývané tiež ako socializmus s ľudskou tvárou, ukončila invázia vojsk Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom v auguste 1968.
Keď sa Dubček dozvedel, že cudzie vojská vstúpili na územie ČSSR, ostal psychicky zničený, pretože napriek predchádzajúcim hrozbám veril, že Moskva, ktorá ho oslovovala „náš Saša“, vojenskú ofenzívu nespustí. Krátko po nej Dubčeka a ďalších predstaviteľov štátu internovali do ZSSR, kde na nich sovietsky vodca Leonid Brežnev vyvíjal nátlak, aby podpísali Moskovský protokol, ktorý napokon Dubček a ďalší, okrem Františka Kriegla, podpísali.
V apríli 1969 Dubčeka na poste prvého tajomníka ÚV KSČ vystriedal Gustáv Husák. Od apríla do októbra 1969 bol Dubček predsedom Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSSR. Ako jeden z najvyšších ústavných činiteľov podpísal 22. augusta 1969 tzv. obuškový zákon, ktorý zásadne obmedzoval občianske práva.
Jeho pozícia sa však aj napriek tomu stále oslabovala. Musel rezignovať na funkciu člena ÚV KSČ aj ÚV KSS a od 15. decembra 1969 do 24. júna 1970 bol veľvyslancom v Turecku. Po návrate ho v lete 1970 definitívne vylúčili aj z KSČ.
Od roku 1970 až do Nežnej revolúcie (1989) žil s rodinou v Bratislave pod dozorom komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a pracoval v Západoslovenských štátnych lesoch. Napriek potláčaniu jeho odkazu sa stal nielen pre občanov ČSSR, ale aj pre celý svet symbolom fenoménu Pražskej jari.
„Aj počas tohto obdobia, ako väzeň svedomia, neustále kritizoval režim a dával ľuďom nádej, že prídu lepšie časy, čím výrazne prispel k tomu, že normalizačný režim sa zrútil ako domček z karát“, uviedol v roku 2021 pre TASR pri príležitosti 100. výročia Dubčekovho narodenia historik a sociológ Ivan Laluha.
V novembri 1988 Dubčekovi jedna z najstarších univerzít na svete v Bologni udelila čestný doktorát v odbore politických vied. Osobne si ho prevzal 13. novembra 1988, pričom predniesol prejav, v ktorom odmietol okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Obhajoval právo občanov na reformu spoločnosti a vyzdvihol pozitíva demokracie a dodržiavania ľudských práv. Sacharovovou cenou za slobodu myslenia ocenil Dubčeka v decembri 1989 aj Európsky parlament (EP).
Počas Nežnej revolúcie sa zapojil do procesu politických zmien. V decembri 1989 sa stal predsedom Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSSR a neskôr aj FZ Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). V roku 1992 ho zvolili za predsedu Sociálno-demokratickej strany Slovenska (SDSS).
Alexander Dubček zomrel na následky autonehody 7. novembra 1992 v nemocnici v Prahe niekoľko dní pred 71. narodeninami. Tragická nehoda sa odohrala na diaľnici medzi Prahou a Bratislavou neďaleko Humpolca 1. septembra 1992. Pohreb mal 14. novembra 1992 v Bratislave.
V piatok 27. novembra uplynie od narodenia politika a jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín 105 rokov. Aj napriek tomu, že v roku 1968 zastával post prvého tajomníka Ústredného výboru (ÚV) Komunistickej strany Československa (KSČ), sa s jeho pôsobením spájala ľudskosť, slušnosť a snaha demokraticky reformovať Československú socialistickú republiku (ČSSR).
Alexander Dubček sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci. Zhodou okolností v tom istom dome, kde sa narodil Ľudovít Štúr. Veľa nechýbalo a narodil by sa v Spojených štátoch amerických (USA). Jeho otec Štefan Dubček totiž v roku 1912 odišiel pracovať do Chicaga ako tesár. Po štyroch rokoch strávených v rodnej obci sa celá rodina odsťahovala do dnešného Biškeku v Kirgizsku, ktoré bolo vtedy súčasťou Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR), kde Dubčekovi rodičia pôsobili v družstve Interhelpo.
Z dôvodu ťažkých klimatických podmienok členovia družstva postupne Kirgizsko opúšťali. Dubčekovci sa v roku 1933 tiež presťahovali do mesta Gorkij (dnes Nižnij Novgorod, Rusko). Do Československa sa vrátili o päť rokov neskôr. Krajina sa však zakrátko rozpadla a Dubčekovci sa stali občanmi vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945).
Nesúhlas s politikou vojnovej republiky vyjadril mladý Dubček nielen vstupom do vtedy ilegálnej Komunistickej strany Slovenska (KSS), ale aj účasťou v Slovenskom národnom povstaní (SNP). V SNP bojoval aj so svojím bratom a bol dvakrát zranený. Po skončení druhej svetovej vojny sa oženil a usadil v Trenčíne, kde sa začala jeho politická kariéra.
Krátko po komunistickom februárovom prevrate v roku 1948 dostal ponuku pracovať v politických štruktúrach KSS. V roku 1953 sa stal vedúcim tajomníkom Krajského výboru KSS v Banskej Bystrici. O dva roky neskôr odišiel do Moskvy študovať na Vysokú školu politickú pri Ústrednom výbore (ÚV) Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ). Po návrate na Slovensko nastúpil v septembri 1958 do funkcie vedúceho tajomníka Krajského výboru KSS v Bratislave a v apríli 1963 ho zvolili do funkcie prvého tajomníka Ústredného výboru (ÚV) KSS.
Od polovice 60. rokov 20. storočia spoločnosť v socialistickom Československu stále otvorenejšie vyjadrovala nespokojnosť s režimom, pričom kritické hlasy zaznievali aj v samotnej vládnucej komunistickej strane. V nej sa sformovala skupina reformných komunistov na čele s Dubčekom, pre ktorého sa osudovým stal január 1968, keď ho zvolili do funkcie prvého tajomníka ÚV Komunistickej strany Československa (KSČ).
Z pozície najvyššieho predstaviteľa štátu sa pokúsil o reformu totalitného systému. Svojím reformným úsilím, známym ako Pražská jar, sa nestal len najobľúbenejším politikom v ČSSR, ale aj svetovo známou osobnosťou. Jeho úsilie, nazývané tiež ako socializmus s ľudskou tvárou, ukončila invázia vojsk Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom v auguste 1968.
Keď sa Dubček dozvedel, že cudzie vojská vstúpili na územie ČSSR, ostal psychicky zničený, pretože napriek predchádzajúcim hrozbám veril, že Moskva, ktorá ho oslovovala „náš Saša“, vojenskú ofenzívu nespustí. Krátko po nej Dubčeka a ďalších predstaviteľov štátu internovali do ZSSR, kde na nich sovietsky vodca Leonid Brežnev vyvíjal nátlak, aby podpísali Moskovský protokol, ktorý napokon Dubček a ďalší, okrem Františka Kriegla, podpísali.
V apríli 1969 Dubčeka na poste prvého tajomníka ÚV KSČ vystriedal Gustáv Husák. Od apríla do októbra 1969 bol Dubček predsedom Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSSR. Ako jeden z najvyšších ústavných činiteľov podpísal 22. augusta 1969 tzv. obuškový zákon, ktorý zásadne obmedzoval občianske práva.
Jeho pozícia sa však aj napriek tomu stále oslabovala. Musel rezignovať na funkciu člena ÚV KSČ aj ÚV KSS a od 15. decembra 1969 do 24. júna 1970 bol veľvyslancom v Turecku. Po návrate ho v lete 1970 definitívne vylúčili aj z KSČ.
Od roku 1970 až do Nežnej revolúcie (1989) žil s rodinou v Bratislave pod dozorom komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a pracoval v Západoslovenských štátnych lesoch. Napriek potláčaniu jeho odkazu sa stal nielen pre občanov ČSSR, ale aj pre celý svet symbolom fenoménu Pražskej jari.
„Aj počas tohto obdobia, ako väzeň svedomia, neustále kritizoval režim a dával ľuďom nádej, že prídu lepšie časy, čím výrazne prispel k tomu, že normalizačný režim sa zrútil ako domček z karát“, uviedol v roku 2021 pre TASR pri príležitosti 100. výročia Dubčekovho narodenia historik a sociológ Ivan Laluha.
V novembri 1988 Dubčekovi jedna z najstarších univerzít na svete v Bologni udelila čestný doktorát v odbore politických vied. Osobne si ho prevzal 13. novembra 1988, pričom predniesol prejav, v ktorom odmietol okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Obhajoval právo občanov na reformu spoločnosti a vyzdvihol pozitíva demokracie a dodržiavania ľudských práv. Sacharovovou cenou za slobodu myslenia ocenil Dubčeka v decembri 1989 aj Európsky parlament (EP).
Počas Nežnej revolúcie sa zapojil do procesu politických zmien. V decembri 1989 sa stal predsedom Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSSR a neskôr aj FZ Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). V roku 1992 ho zvolili za predsedu Sociálno-demokratickej strany Slovenska (SDSS).
Alexander Dubček zomrel na následky autonehody 7. novembra 1992 v nemocnici v Prahe niekoľko dní pred 71. narodeninami. Tragická nehoda sa odohrala na diaľnici medzi Prahou a Bratislavou neďaleko Humpolca 1. septembra 1992. Pohreb mal 14. novembra 1992 v Bratislave.