Pred 120 rokmi sa narodil J. Lettrich, významný demokratický politik

Na archívnej snímke predseda SNR Jozef Lettrich pri prejave. Foto: ARCHÍV TASR - Jozef Teslík

Oslavy prvého výročia SNP v Banskej Bystrici 29. augusta 1945. Na archívnej snímke symbolický akt kladenia kameňa na pomník hrdinov, druhý sprava prezident Eduard Beneš, Karol Šmidke, Gustáv Husák a Jozef Lettrich. Foto: ARCHÍV TASR - Jozef Teslík

Turčianske Teplice/Bratislava 17. júna (TASR) - V medzivojnovom období pôsobil v Agrárnej strane. Počas druhej svetovej vojny patril k najvýznamnejším slovenským predstaviteľom demokratického odboja. Po vypuknutí Slovenského národného povstania (SNP) bol členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady (SNR). Na čele Demokratickej strany (DS) stál Jozef Lettrich v rokoch 1945 - 1948, pričom v parlamentných voľbách v roku 1946 získala DS na Slovensku 62 percent hlasov.Udalosti z februára 1948 ho prinútili odísť do exilu v Spojených štátoch amerických (USA). V utorok 17. júna uplynie od narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských demokratických politikov 120 rokov.uviedol pre TASR historik Marek Syrný, z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Jozef Lettrich sa narodil 17. júna 1905 v obci Diviaky, ktorá je dnes súčasťou Turčianskych Teplíc. Stredoškolské vzdelanie nadobudol na gymnáziu v Martine. V rokoch 1925 - 1929 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil ako súdny úradník v Bratislave, advokátsky koncipient vo Zvolene, právny referent Slovenskej všeobecnej úverovej banky. Neskôr mal vlastnú advokátsku kanceláriu v Bratislave.O slovenský, resp. československý politický život sa začal aktívne zaujímať v 30. rokoch minulého storočia. Angažoval sa v Agrárnej strane vedenej Milanom Hodžom.vysvetlil Syrný.Po roku 1939 bol ako odporca ľudáckeho režimu vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945) dvakrát väznený. Neskôr pre prenasledovanie vtedajšími mocenskými orgánmi odišiel do ilegality a spolupracoval s odbojovými skupinami Demec, Flóra a skupinou Jána Lichnera. V čase SNP mal výrazný podiel na založení DS.dodal historik.Po vojne bol v júni 1945 členom delegácie, ktorá sa stretla s prezidentom Československej republiky (ČSR) Edvardom Benešom a riešila postavenie Slovenska v obnovenej republike. Na zjazde DS v Martine v júli 1945 ho zvolili za predsedu strany. V parlamentných voľbách v roku 1946 získala DS pod jeho vedením na Slovensku 62 percent hlasov. V českom prostredí však zvíťazila Komunistická strana Československa (KSČ) a spolu s Komunistickou stranou Slovenska (KSS) vyvíjali čoraz väčší tlak na demokratov.Udalosti, ktoré nastali po 25. februári 1948, keď moc v Československu prevzali komunisti, výrazne ovplyvnili nielen jeho politický, ale aj osobný život. Napriek tomu, že patril k nominálne najvplyvnejším slovenským politikom v pozícii predsedu SNR, bol Lettrich podľa Syrného od komunistického prevratu policajne strážený a očakával poprevratové zatknutie a represie. S pomocou rodiny a priateľov tajne utiekol z Bratislavy do Spojencami okupovaného Rakúska a odtiaľ s pomocou amerických orgánov do USA.Lettrich sa podľa Syrného stal prvým významným poprevratovým politikom z Československa, ktorý začal v USA verejne pôsobiť. Spolu s jemu blízkymi exilovými a krajanskými slovenskými aktivistami, najmä so Štefanom Osuským, stál za organizovaním zastrešujúcej organizácie protikomunistického československého exilu - Rady slobodného Československa.zdôraznil pre TASR Syrný.Jozef Lettrich zomrel 29. novembra 1969 v New Yorku. Jeho telesné pozostatky previezli v septembri 1990 na Národný cintorín v Martine. V roku 1991 mu in memoriam udelili Rad Tomáša Garrigua Masaryka. O jeho živote nakrútila v roku 1996 Slovenská televízia dokumentárny film nazvaný Historická panoráma - Jozef Lettrich. Od roku 2006 je po ňom pomenované osemročné gymnázium v Martine. Jeho odkaz šíri aj Nadácia Dr. Jozefa Lettricha, ktorá podporuje študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. V Turčianskych Tepliciach je po ňom pomenovaná ulica a má tam aj pamätnú tabuľu.