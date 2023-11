Pred 120 rokmi sa narodil Ľudovít Kneppo, nestor elektrotechniky

Banská Štiavnica/Bratislava 18. novembra (TASR) - V sobotu 18. novembra uplynie 120 rokov od narodenia Ľudovíta Kneppa, ktorý sa zaoberal teoretickou a experimentálnou elektrotechnikou. Skonštruoval aj termočlánok a transformátor bez použitia medi, čo vyvolalo veľkú pozornosť aj v zahraničí.



Ľudovít Kneppo sa narodil 18. novembra 1903 v Banskej Štiavnici. Elektrotechnický odbor študoval na Českom vysokom učení technickom (ČVUT) v Prahe. V rokoch 1936 – 1945 pôsobil v Ústave pre zveľaďovanie živností v Martine. Od roku 1943 bol tiež mimoriadny profesor na Odbore strojníckeho a elektrotechnického inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnešná Slovenská technická univerzita – STU) v Bratislave.



Na SVŠT založil a do roku 1970 viedol Ústav teoretickej a experimentálnej elektrotechniky. Neskôr to bola Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky a dnes je to Ústav elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.



V rokoch 1951 – 1952 bol dekanom Elektrotechnickej fakulty SVŠT a od roku 1953 do roku 1977 pôsobil aj ako riaditeľ Laboratória pre výskum a vývoj meracích a fyzikálnych prístrojov. Členom korešpondentom Československej akadémie vied (ČSAV) a akademikom Slovenskej akadémie vied (SAV) sa stal v roku 1955. K rozvoju technických vied významne prispel vo funkcii dlhoročného predsedu Vedeckého kolégia SAV pre elektrotechniku a technickú kybernetiku a podpredsedu rovnomerného kolégia ČSAV.



Ako vedec sa zaoberal teoretickou a experimentálnou elektrotechnikou a elektrickými meraniami, najmä riešením súmerných fyzikálnych polí. Bol autorom prvých slovenských vysokoškolských učebníc z teoretickej elektrotechniky.



V roku 1944 bola podľa jeho prednášok spracovaná učebnica Teoretická a experimentálna elektrotechnika: mnohovlnové priebehy. Ako autor či spoluautor sa podieľal na vysokoškolských učebniciach Periodické komplexné funkcie (1953) či Striedavé prúdy (1954).



Za svoju vedeckú prácu dostal viacero ocenení, okrem iných mu v roku 1975 pri príležitosti 100. výročia podpísania metrickej konvencie udelili striebornú medailu Medzinárodného úradu pre miery a váhy v Paríži.



Ľudovít Kneppo, nestor slovenskej elektrotechniky, pedagóg, zakladateľ vedeckej školy teoretickej elektrotechniky na Slovensku, zomrel 20. septembra 1983 v Bratislave.